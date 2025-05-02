OMÜ\'de Kan Bağışı Etkinliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi ve Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu(MYO) tarafından, Türk Kızılay iş birliğiyle "Sensiz Olmaz" sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Her yıl düzenli olarak Kızılay'a destek veren fakülte ve yüksekokul bu yıl da öğrencileri ve personeliyle örnek bir katılım gösterdi. Etkinliğe, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Fakülte Sekreteri Hasan Ağırbaş ve Öğrenci İşleri personeli Cemal Şen de katılarak kan bağışında bulundu.

Gün boyu süren etkinlikte öğrenciler ile akademik ve idari personel gönüllü olarak kan bağışında bulunurken, etkinlik sonunda Kızılay ekibi ve katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafları çekildi. Etkinliğin, toplumsal farkındalık oluşturmak ve ihtiyaç sahiplerine umut olmak açısından büyük önem taşıdığı vurgulanırken, OMÜ Turizm Fakültesi ve Bafra Turizm MYO'nun Kızılay ile olan iş birliğini sürdüreceği belirtildi. - SAMSUN