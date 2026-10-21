OMÜ Rektörü Aydın, Samsun Valisi Tavlı ile iş birliği projelerini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

OMÜ Rektörü Aydın, Samsun Valisi Tavlı ile iş birliği projelerini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
OMÜ Rektörü Aydın, Samsun Valisi Tavlı ile iş birliği projelerini görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve heyet, Samsun Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret ederek üniversite-kamu-özel sektör iş birliği projelerini görüştü. Görüşmede, sanayi ve teknoloji başta olmak üzere ortak projeler değerlendirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimi, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek üniversite, kamu ve özel sektör arasında geliştirilebilecek iş birlikleri ve projeleri görüştü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kestel ve Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Karadeniz ve Kuzey Anadolu'nun önemli üretim merkezlerinden Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile kamu kurumları ve özel sektör arasında geliştirilebilecek iş birlikleri ele alındı.

Özellikle sanayi ve teknoloji alanları başta olmak üzere farklı sektörlerde hayata geçirilebilecek ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, üniversite, kamu ve özel sektör iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: İHA
Samsun ValiliğiOrhan TavlıGüncelEğitimYerelAydınKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım’da Beşiktaş rüzgarı İşte Sergen Yalçın’ın ekibi A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi
Sonunda Barcelona’yı da yendiler 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi Sonunda Barcelona'yı da yendiler! 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler
Pazar yerine İHA saldırısı Bilanço korkunç boyutlara ulaştı Pazar yerine İHA saldırısı! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Siyasette yapay zeka skandalı Görenler gözlerine inanamadı Siyasette yapay zeka skandalı! Görenler gözlerine inanamadı
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
10:22
Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçe taraftarına olay hareket
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına olay hareket
10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti MKYK’da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
10:06
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
09:47
Fon soruşturmasında yeni dalga 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
09:15
Afyonkarahisar’da feci kaza Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
08:49
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 10:35:17. #7.13#
SON DAKİKA: OMÜ Rektörü Aydın, Samsun Valisi Tavlı ile iş birliği projelerini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei