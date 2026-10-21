OMÜ Rektörü Aydın, Samsun Valisi Tavlı ile iş birliği projelerini görüştü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimi, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek üniversite, kamu ve özel sektör arasında geliştirilebilecek iş birlikleri ve projeleri görüştü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kestel ve Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Karadeniz ve Kuzey Anadolu'nun önemli üretim merkezlerinden Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile kamu kurumları ve özel sektör arasında geliştirilebilecek iş birlikleri ele alındı.

Özellikle sanayi ve teknoloji alanları başta olmak üzere farklı sektörlerde hayata geçirilebilecek ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, üniversite, kamu ve özel sektör iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.