Önce üniversite öğrencisi oğlunu göçük altından çıkardı, şimdi enkaz içinde ders notlarını arıyor - Son Dakika
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Önce üniversite öğrencisi oğlunu göçük altından çıkardı, şimdi enkaz içinde ders notlarını arıyor

18.02.2023 16:58

Önce üniversite öğrencisi oğlunu göçük altından çıkardı, şimdi enkaz içinde ders notlarını arıyor Adıyaman'da üniversite öğrencisi oğlunu göçük altından çıkartan baba, aynı enkazın altında şimdi de hastanede tedavisi devam eden oğluna ait ders notları ve projelerini arıyor.

Önce üniversite öğrencisi oğlunu göçük altından çıkardı, şimdi

enkaz içinde ders notlarını arıyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da üniversite öğrencisi oğlunu göçük altından çıkartan baba, aynı enkazın altında şimdi de hastanede tedavisi devam eden oğluna ait ders notları ve projelerini arıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da, enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, vatandaşlar ise göçük altında kalan önemli eşyalarını bulmaya çalışıyor. Adıyaman il merkezinde yaşayan Hasan Atay isimli vatandaş da enkaz altından kendi imkanlarıyla kurtardığı oğlu Kaan Atay'ın göçük altında kalan ders notları ve bir USB bellekteki projelerini bulmaya çalışıyor. Atay, sadece oğlunun bilgisayarına ait harici belleği bulabildi.

Oğlunun Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi olduğunu belirten Hasan Atay, "Ders notlarının olduğu USB bellek vardı. Onları arıyordum. Evimizin her şeyi gitti. Yapacak bir şey yok, Allah'tan gelen bir şey. Oğlum da şu an Konya'da tedavi görüyor" dedi.

Kaynak: İHA
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