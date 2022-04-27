Onkoloji tedavisi gören minikler DEÜ'de gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocuklarla bir araya gelerek, bayram sevinçlerine ortak oldu. Miniklere DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinin çocuk gelişimine uygun olarak hazırladığı el yapımı antibakteriyel eğitici oyuncakları hediye eden Rektör Hotar, "Hastanemizde misafir ettiğimiz evlatlarımız sağlıklarına kavuşana dek, onların ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocuklar, çifte bayram sevinci yaşadı. Dokuz Eylül Üniversitesinin 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde yer alan meyve bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, onkoloji tedavisi gören çocuklar Ramazan Bayramı öncesinde ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında gönüllerince eğlendi.

Etkinlik öncesinde Onkoloji Bölümünün minik misafirlerini ziyaret eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinin çocuk gelişimine uygun olarak hazırladığı el yapımı antibakteriyel eğitici oyuncakları vererek, onlarla bol bol sohbet etti. Daha sonra DEÜ üst yönetimi, akademisyenler ve idari personelin de katılımıyla Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocuklarla ve aileleriyle meyve bahçesinde yer alan etkinlik alanında bir araya gelen Rektör Hotar, tedavi süreci devam eden miniklerin bayram sevincine ortak oldu.

Hastane yetkililerinden onkoloji servisinde tedavi gören çocukların durumu hakkında bilgi alan Rektör Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesinin onkoloji alanında hastalara şifa dağıttığını ve bilimsel çalışmalara öncülük ettiğini ifade ederek, "Kamusal sorumluluklarımız çerçevesinde verdiğimiz bilimsel hizmetlerin yanında çocuklarımızın daha konforlu bir tedavi süreci geçirmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Minik misafirlerimizin tedavileri uzun sürdüğü için biraz canları sıkılabiliyor. Bu nedenle evlatlarımıza yönelik moral etkinlikleri büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın mutlu olması, iyileşme süreçlerine de olumlu yansıyor" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi olarak tedavi süreci devam eden çocukların ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Rektör Hotar, "Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden daha fazla önem taşıyor. Hastanemizde misafir ettiğimiz evlatlarımız sağlıklarına kavuşana dek, onların ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünün her türlü onkoloji ve hematoloji hastasına hizmet verdiğini söyleyen Enstitü Müdürü Prof. Dr. Nur Olgun ise "Burası, ileri evre olgularda kötü giden bir tümörün protokol merkezi olma görevini de üstleniyor; ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren tedavilerde burada uygulanıyor ve Türkiye'nin her yerinden hastalara hizmet veriliyor. Burada bila bedel yaptığımız moleküler testleri Rektörlüğümüz destekliyor" diye aktardı. - İZMİR