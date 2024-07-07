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Önünde seyreden araca çarpan tırın sürücüsü yaralandı

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki tır, önünde ilerleyen başka bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Bilecik istikametinden, Bozüyük yönünde ilerleyen H.K.'nin kullandığı 43 BH 505 plakalı tır, şelale rampasında önünde ilerleyen başka bir araca arkadan çarptı. Kazada, tır şoförü H.K. yaralanırken, çarptığı aracın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı H.K.'ye yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazarla ilgili inceleme başlatıldı.