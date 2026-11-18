Ordu'da yaşayan 70 yaşındaki Metin Kul, yılın 12 ayı sabahın erken ve akşam saatlerinde suya girerek geleneksel saçma avcılığı yöntemini sürdürüyor. Yaklaşık 50 yıldır balık avlayan Kul, bu hobisini hem spor hem de vazgeçilmez bir tutku olarak görüyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan ve balık tutmaya küçük yaşlardan itibaren ilgi duyan Metin Kul, 1980'li yıllarda büyüklerinden öğrendiği saçma avcılığını yaklaşık yarım asırdır sürdürüyor. Hava şartları ve mevsim fark etmeksizin fırsat buldukça suya giren Kul, her seferinde 3-4 saat boyunca saçma ağıyla balık avlıyor. Maddi kazançtan çok bu geleneği yaşatmaya önem veren Kul, tuttuğu fazla balıkları ise komşularıyla paylaşıyor.

"Yaşım 70, halen gelip sporumu yapıyorum"

Saçma avcılığının kendisi için hem spor hem de stres atma yöntemi olduğunu belirten Metin Kul, "Buraya geldiğimizde üzerimizdeki tüm stresi atıyoruz, spor yapmış oluyoruz. Yaşım 70, halen gelip burada sporumu yapıyorum. Tuttuğum fazla balığı da komşularıma dağıtıyorum. Saçma ağı ile tutuyorum. Burada genelde kefal balığı, levrek ve somon olur. Yaz dönemlerinde de barbun balığı başta olmak üzere çeşitli balıkları tutuyoruz" dedi.

"Saçma atmadığımız zaman olmuyor"

Saçma avcılığının geçmişten gelen bir gelenek olduğunu ifade eden Kul, "Bizim saçma avcılığımız tamamen eskiden gelen, büyüklerimizden öğrendiğimiz spor ve balık tutma yöntemi. Ben 12 ay suyun içerisindeyim, artık alıştık. Bu artık hastalık gibi, saçma atmadığımız zaman olmuyor, en azından atanı seyretmemiz gerekiyor. Bu tamamen zevk meselesi, bunu yaparken keyif almasa kimse gelmez. Ben 1980 yıllarından bu yana saçma avcılığı yapıyorum" diye konuştu.