Ordu Belediyesi\'nden Semt Pazarı Esnafına Sıcak Çorba İkramı

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Ordu Büyükşehir Belediyesi(OBB) semt pazar esnafına sıcak çorba ikramına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Buharalı Şakir Efendi Aşevinde hazırlanan çorbalar pazaryerlerinde, ilçe meydanlarında ve hastaneler başta olmak üzere çeşitli yerlere yönlendirilen ekipler ile vatandaşlarla buluşturuluyor. Böylelikle sabahın erken saatinde işe, okula, hastaneye giden ya da meydandan geçen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesinin ikramı ile güne başlıyor.

Bu kapsamda her Çarşamba günü Altınordu ilçesi Düz Mahalle'de kurulan Çarşamba Pazarı'nda sıcak çorba ikramı yapılıyor. Sabahın erken saatinde sergilerini açan esnaf güne Büyükşehir Belediyesinin sıcak çorbası ile başlıyor. Yine alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara da çorba ikramında bulunuluyor.

Öte yandan Altınordu ilçesi pazar yerlerinde çorba ikramı yapılırken Altınordu, Fatsa ve Ünye'de yer alan devlet hastanelerinde sıcak çorba ikramı her gün 08.00 ile 10.00 saatleri arasında yapılıyor. Yine her gün Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezinde de çorba ikramı devam ediyor. - ORDU