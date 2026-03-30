Ordu Çevre Derneği, Büyükşehir Belediyesi'nin Durugöl'de Sürdürdüğü Yapılaşma Çalışmalarını Protesto Etti

Gençağa Karafazlı

(ORDU) – Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Durugöl Mahallesi'nde, eski çöp depolama alanının yapılaşmaya açılmasına ilişkin imar planları mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen, alanda inşaat çalışmalarının sürdürülmesi tartışma yarattı. Yargı kararlarının kesinleştiğini belirten Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) ve yurttaşlar, devam eden faaliyetlerin hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak mahkeme kararını şantiye kapısına astı.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'nde, eski vahşi çöp depolama alanının yapılaşmaya açılmasına yönelik imar planlarının yargı kararıyla iptal edilmesine rağmen alanda inşaat faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15 Aralık 2023 tarihli kararlarıyla kabul edilerek askıya çıkarılan 1/25 binlik ve 1/5 binlik nazım imar planı değişikliklerine karşı ORÇEV ve yurttaşlar tarafından dava açıldığı hatırlatıldı.

ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Görnaz tarafından yapılan açıklamada, Ordu İdare Mahkemesi'nin alana ilişkin imar planlarını 3 Temmuz 2025'te iptal ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kararın istinaf sürecinde de hukuka uygun bulunduğu, belediye tarafından Danıştay'a başvuru yapılmaması nedeniyle kararın kesinleştiği vurgulandı. Ancak tüm bu yargı kararlarına rağmen belediyenin ihaleyi iptal etmediği, 22 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihale ile alanın yapılaşmaya açıldığı ve inşaat sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada, ihale sürecine ilişkin ayrıca açılan davanın halen sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

"Bilimsel ve teknik gereklilikler yerine getirilmeden yapılaşmaya gidilmesi çevre ve sağlık sorunlarına yol açabilir"

Dernek tarafından yapılan açıklamada, yapılaşmaya açılan alanın uzun yıllar boyunca vahşi çöp depolama sahası olarak kullanıldığı anımsatılarak, bölgede halen gaz tahliye sürecinin devam ettiği, bu tür alanlarda bilimsel ve teknik gereklilikler yerine getirilmeden yapılaşmaya gidilmesinin ciddi çevre ve sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci işletilmeden ihalenin yapılması ve inşaat çalışmalarına başlanmasının hukuka aykırı olduğu belirtilen açıklamada, yaklaşık 12 yıldır çöp dökümünün sonlandırıldığı, zamanla ağaçlandırılarak doğal yaşam alanına dönüşen bölgede yeniden yapılaşmaya gidilmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, alandaki çöp yığınlarının mevzuat gereği Ünye ilçesi İlküvez'deki rehabilite sahasına taşınması gerekirken, "hafriyat" adı altında Taşlıçay Divani mevkisindeki eski taş ocağına döküldüğü iddia edildi.

Mahkeme kararı şantiye kapısına asıldı

Durugöl İnisiyatifi'nin 1 Kasım 2025'ten bu yana çadır nöbeti, yürüyüşler, basın açıklamaları ve çeşitli etkinliklerle sürece dikkat çekmeye çalıştığı, ancak tüm çağrılara rağmen çalışmaların durdurulmadığı ifade edilen açıklamada, CİMER'e yapılan başvuruya Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen yanıtta, iptal edilen imar planının kesinleştiği yönünde bilgi verildiği hatırlatılarak, bunun gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği savunuldu.

Açıklamada, bu gelişmeler üzerine Ordu İdare Mahkemesi'nin imar planı iptal kararının şantiye kapısına asıldığı belirtilerek, bunun bir hatırlatma ve tepki eylemi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Yaptıklarının yasa dışılığını hatırlatmak, yanlış bilgilendirmenin suç olduğunu göstermek, kentin sahipsiz olmadığını ortaya koymak ve bu süreçlerin unutulmayacağını ifade etmek için bu kararı inşaat alanına astık" denildi.