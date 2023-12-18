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Ordu'da 36 Dönümlük Alan Tabiat Parkı Haline Dönüştürüldü - Son Dakika
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Ordu'da 36 Dönümlük Alan Tabiat Parkı Haline Dönüştürüldü

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in kararlı tutumu sayesinde toplu konut alanı olarak belirlenen 36 dönümlük alan, hiçbir bedel ödemeden alınarak sosyal yaşam alanı haline getirildi. Durugöl Tabiat Parkı olarak açılan alanda doğal gölün ve ekolojik dengenin korunması sağlandı. Parkta ağaçlar, çiçekler, kuş evleri, kitaplık gibi birçok özellik yer alıyor. Ordu halkı ve misafirlerinin rahatlıkla kullanabileceği bir alan oluşturuldu.

Ordu\'da 36 Dönümlük Alan Tabiat Parkı Haline Dönüştürüldü
18.12.2023 - 09:53,
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in kararlı tutumu sayesinde daha önce toplu konut alanı olarak belirlenen 36 dönümlük alan, hiçbir bedel ödemeden alınarak sosyal yaşam alanı haline dönüştürüldü. Söz konusu alan tabiat parkı haline getirilerek halka açıldı.

"1.5 milyarlık yeri halkımızın kullanımına sunduk"

Ordu halkının ve misafirlerinin rahatlıkla yararlanabileceği doğal gölün ve ekolojik dengenin korunduğu Durugöl Tabiat Parkı açıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tabiat parkı alanının yüksekliği serbest, emsali 2,5 olan dev binaların yükseleceği bir alan olarak belirlendiğini ancak müdahale ederek halka açık bir alan haline getirdiklerini söyledi.

Başkan Güler, "Eğer dokunmasaydık burası daha sonra arazi olarak yüksekliği serbest, emsali 2,5 olan dev binaların olacağı bir yer olacaktı. Biz burada paraya tamah etmedik. Sahibinden bu 36 dönüm araziyi bedava alarak 1,5 milyarlık yeri halkımızın kullanıma sunduk. Burayı aldık, temizledik ve ekolojik dengeye uygun olarak burayı tanzim ettik. Titizlikle üzerinde durduk. Kuşların da böceklerin de ördeklerin de yaşayabileceği bir alana dönüştürdük" dedi.

"Gerçek bir tabiat parkı oldu"

Başkan Güler, şöyle devam etti:

"Burada 1750 kişi çalıştı. 1120 ağaç diktik. 5 bin tane de küçük ağaç diktik. Ağaç sökme makinamız aracılığıyla 19 ağacın yerini değiştirdik. 14 bin 400 mevsimlik çiçek diktik. Müzikle su dansı yapan çok güzel bir havuz yaptık. 25 adet kuş evi yaptık. 5 adet kitaplık koyduk. Parkta canı sıkılan otursun bu güzel ortamda kitabını okusun istedik. Kent mobilyaları, bir adet kuş gözlem evi, 2 adet ördek kümesi, 3 adet de kuş yemliği koyduk. Burası güzel bir hale geldi. Değişik ağaç türleri diktik. Hakikaten bir tabiat parkı oldu."

Vali Erol: "Ordu zenginleşiyor"

Ordu Valisi Muammer Erol da Durugöl Tabiat Parkı'nın halka açılmasından mutlu olduğunu belirterek, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere emek veren bütün belediye personeline teşekkür ediyorum. Ben de bir Ordulu olarak yeni bir yeşil alan kazanmaktan memnun oldum. Sağ olsun var olun" diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, "Çok güzel bir çalışma olmuş. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burayı beton yığını olmaktan kurtarması en büyük iş oldu. Şehrin nefes almaya ihtiyacı olan alanlara ihtiyacı vardı. Durugöl'ü kurtardı. Daha önce satılmıştı. Sağ olsun başkanımız burayı geri aldı. Çok memnunuz. Çok güzel bir çalışma oldu, bundan daha iyisi olamaz. İnsanlar için güzel bir alan. Yayla gibi, denize açık bir alan. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

36 dönümlük yeni sosyal yaşam alanı

Durugöl Tabiat Parkı toplam 36 dönüm alanda uygulandı. Doğal gölün ve ekolojik dengenin korunduğu alanda peyzaj yönünden çeşitli ağaç gruplarına ve bitki türlerine yer verildi. Projede ayrıca aydınlatma sistemlerinden kent mobilyalarına, kuş evlerinden suluklara her şey düşünülerek hareket edildi. Öte yandan göl etrafına 6000 metrekare çim serildi.

Yapılan çalışmalarla Ordu'nun en gözde mekanlarından birisi haline gelen Durugöl Tabiat Parkı'nda hayata geçirilen çalışmalarda kent estetiğine de büyük önem verildi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince uygulanan havuz içerisinde 89 pompa ve motordan oluşan, müziğe göre hareket eden fıskiye sistemi de yer alıyor. Bu sistem doğrultusunda 258 adet aydınlatma ile animasyon gösterileri yapılması sağlanıyor. Fıskiye sistemi müzik ve ışık şovu birlikte koordineli şekilde çalışarak vatandaşlara görsel bir şölen sunuyor. - ORDU

Kaynak: İHA
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Son Dakika

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