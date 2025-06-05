Ordu'da arefe gününde şehitlikler ziyaret edildi

ORDU - Ordu'da, Kurban Bayramı arefesinde protokol üyeleri, Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit aileleri ile birlikte dua etti.

Kurban Bayramı arefe gününde, Ordu Garnizon Şehitliği'nde program düzenlendi. Şehitlerin dualarla yad edildiği program, Hz. Ömer Camii İmam Hatibi Abdülkerim Şahin'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Vekili Burhan Al tarafından şehitler için dualar okundu.

Programda Ordu Valisi Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve diğer protokol üyeleri tarafından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.