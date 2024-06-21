Ordu'da Boztepe'ye çıkmak isteyenler teleferik istasyonunda yoğunluk oluşturuyor

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Ordu'da, 530 metre yükseklikteki Boztepe'ye çıkmak isteyen vatandaşlar, teleferik istasyonunda yoğunluk oluşturuyor.

Ordu'da, Kurban Bayramı tatilinin ardından şehirde yoğunluk devam ederken, şehrin cazibe merkezlerinden biri olan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Boztepe'ye ulaşımda büyük kolaylık sağlayan teleferik ziyaretçilerini ağırlıyor. Ordu'nun kuş bakışı görünüşünü ile ulaşım sağlayan teleferik, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar ile cazibesi artan Boztepe'ye çıkmak için istasyon önünde kuyruk oluşturuyor. Yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz manzara eşliğinde Boztepe'ye yaklaşık 10 dakikada ulaşım sağlayan teleferik hattı, özellikle kurban bayramı için tatile gelen vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler olmak üzere günlük binlerce kişiye hizmet verdi.

"Bu şekilde manzaralı teleferik ilk defa görüyorum"

Gaziantep'ten Ordu'ya gelen Mustafa Kırat, "Farklı yerlerde teleferiğe bindik ama bu şekilde manzaralı ilk defa görüyorum. Zaten Karadeniz'e ilk defa geldik. Ordu'yu gerçekten çok beğendik. Teleferik manzarası, yeşillik ve deniz gerçekten çok güzeldi. Boztepe'de çok güzel, çok memnun kaldık" dedi.

Sivas'tan gelen Halit İlhan, ailecek geldiklerini belirterek, ilk etapta heyecanlandığını ancak bir süre sonra teleferiğe alıştığını, yolculuk süresince teleferikten Ordu manzarasına ve Boztepe'ye hayran kaldıklarını söyledi.

Eşi Ordulu kendisi İzmirli olan Mihrican Eser ise Boztepe'yi ve Ordu'yu çok beğendiklerini belirtti.

Farklı illerden aileleri ile birlikte Ordu'ya gelen çocuklar da şehri ve Boztepe'yi çok beğendiklerini ifade ettiler. - ORDU