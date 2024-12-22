Ordu'da Cam Sanatları Atölyesi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Ordu'da Cam Sanatları Atölyesi Yoğun İlgi Görüyor

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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Cam Sanatları Atölyesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmekte. Ücretsiz eğitimler sayesinde katılımcılar camdan çeşitler tasarlayarak hem sanatı yaşatıyor hem de ekonomik girdi sağlıyor.

22.12.2024 17:22  Güncelleme: 17:32
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Bu atölyede 'cam' sanata dönüşüyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 'Cam Sanatları Atölyesi', vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Kursta özel cam işleme ocağı imkanı sayesinde, kursiyerlere camdan boncuk, takı, süs eşyası, çeşitli figürler tasarlama eğitimi veriliyor.

Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde tarihi kilisenin bulunduğu Menekşe Sokak'ta kurulan Cam Sanatları Atölyesi'nde ücretsiz olarak verilen eğitimlere katılan kursiyerler, hem unutulmaya yüz tutmuş cam sanatçılığını gelecek kuşaklara aktarıyor, hem de yaptıkları ürünleri satarak kendilerine ekonomik girdi sağlıyor.

Atölyeye ilgi her geçen gün artıyor

Kurs eğitmeni Özlem İz, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz hizmet veren Cam Sanat Atölyesi'ne ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Şuan atölyede 20 kursiyerin hem eğitim gördüğünü, hem de cam sanatı ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydeden İz, "Burada eğitim gören kursiyerlerimiz boncuk yapımıyla teknikleri öğrendikten sonra kendi hayal güçlerini katarak farklı aksesuar ve figürler çalışıyorlar. Yaptıkları çalışmaları hem burada sergileme imkanı hem de satış yaparak kendilerine ekonomik girdi sağlıyorlar" dedi.

Cam Sanatları Atölyesi'nin kendileri için büyük bir fırsat olduğunun altını çizen kursiyerler, "Ordu'da böyle bir kursun olması çok güzel. Bu kurs sayesinde hem kendi el becerimizi geliştiriyoruz hem de unutulmaya yüz tutmuş olan bir sanatı tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Her geçen gün kendi hayal gücümüzü daha da geliştirerek farklı ürünler ortaya koyuyoruz. Böyle bir imkanı bizlere sunduğu için Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.

Ordu\'da Cam Sanatları Atölyesi Yoğun İlgi Görüyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Cam Sanatları Atölyesi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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