Ordu\'da Çanakkale Zaferi\'nin 110. yılında şehitler anıldı

Ordu'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Ordu Şehitliği'nde düzenlenen program kapsamında Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile derneklerin çelenkleri sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda şehitler için saygı atışı gerçekleştirildi, akabinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Programda Jandarma Asb. Kd. Üçvş. Bayram Akşahin, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Akşahin, "Tarihimizin şeref sayfalarından biri bundan 110 yıl önce 18 Mart'ta Çanakkale'de yazılmıştır. Çanakkale'de teknik üstünlük, yurt ve ulus sevdası karşısında bütün anlamını yitirmiş, zafer mertlikle kucaklaşmış, ölüm şehit olmakla yüceltilmiştir. Türk ulusunun Atatürk'e kavuştuğu muhteşem muhteşem bir zaferin adı olan Çanakkale, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür. Çanakkale, düşmanın zannettiği gibi öylesine bir savaş ve sıradan bir ölüm yeri değildir. Çanakkale, Türk'ün bitti sanılan askeri gücünün tükenmediğini, şartlar ne kadar ağır olursa olsun iyi yönetildiği takdirde, tüm zorlukların üstesinden gelebilecek güç ve inanca sahip bulunduğunu dünyaya kanıtlamıştır" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Muammer Erol 'Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı, sonrasında ise protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı, Kur'an kursu öğrencileri tarafından şehitlerin mezarları başında dua edildi.

Programa, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, protokol üyeleri ve öğrenciler de katıldı. - ORDU