Ordu'da Çay Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Bir Kolunu Kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Ordu'da Çay Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Bir Kolunu Kaybetti

28.05.2025 23:32
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Ordu'nun Ünye ilçesinde çay yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü kolunu kaybetti. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.

Ordu'da çay yüklü tır devrildi: Sürücü kolu koptu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan tır sürücüsü bir kolunu kaybetti.

Kaza, Göbü Mahallesi Ordu- Samsun Karayolu Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'den İstanbul'a çay sevkiyatı yaptığı öğrenilen Kenan Katip yönetimindeki 53 ADR 474 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sola devrilen tır sürücüsü kabin içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı tır sürücüsü Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sırasında tır sürücüsünün sol kolunun koptuğu öğrenilirken, hastanedeki müdahalesinin ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kaza yerinde yaralı sürücünün bulunan sol kolu ise sürücüyle birlikte vakit kaybedilmeden Samsun'a gönderildiği öğrenildi.

Yol trafiği kontrollü olarak sağlandı

Kaza nedeniyle ulaşımın yavaşladığı Ordu-Samsun Karayolu Yunus Emre Bulvarı üzerinde Fatsa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri araç trafiği geçişlerini kontrollü olarak sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Çay Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Bir Kolunu Kaybetti - Son Dakika

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