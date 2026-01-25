Ordu'da, Durugöl İmarına Karşı Yürüyüşe Polis Engeli

HABER: Gençağa Karafazlı

(ORDU) - Ordu'nun Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'nde eski çöp alanının bir bölümünün imara açılmasına karşı sürdürülen eylemler kapsamında yapılmak istenen dokuzuncu yürüyüşe polis izin vermedi.

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) öncülüğünde parti, sendika ve derneklerden oluşan Durugöl Platformu bileşenlerinin dokuzuncu yürüyüşü, Tahıl Pazarı Meydanı yanında polis tarafından engellendi. Yürüyüşün engellenmesinin ardından platform adına basın açıklamasını Bahar Yılmaz yaptı.

Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Ordu Çevre Derneği ve bileşenleri olarak, Durugöl Mahallemiz eski çöp döküm alanında, yani Melet Irmağı ile Karadeniz'in kesiştiği noktada, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenen inşaatı, betonlaşmayı; kente ihanet, geleceğe hançer projeyi Ordu halkına, kamuoyuna anlatmak, ötesinde karar vericileri uyarmak anlamında, 9'uncusunu yapmaya çalıştığımız yürüyüşümüz ne yazık ki engellenmiş, 'izin verilmemiştir' denilerek yasal ve doğal protesto hakkımızın önüne set konulmuştur.

Oysa Anayasamız'ın 34. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'nun 3. maddesinde 'Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir' denilmektedir. Bu yasal hakkımıza dayanarak, ilgili makamlara yürüyüş yapacağımız bilgisi verilmiş olmasına rağmen, dayanaksız ve gerekçesiz biçimde, üstelik usul ve yasalarının öngördüğü yazılı bildirim ile yasaklama kararı bildirilmesi gerekirken bir kez daha yineliyoruz, gerekçe belirtilmeden, 'yürüyüş izni verilmemiştir' denilerek, yasal yürüyüş hakkımız engellenmiştir."

"Defalarca yanlışlığını, sakıncalarını anlatmaya çalıştık, çalışıyoruz"

Bahar Yılmaz açıklamasında alanın geçmişine ve bugünkü durumuna da değindi. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saygıdeğer Ordu Halkı, 9 Kasım ile 21 Aralık tarihleri arasında, 7 kez pazar günleri, duyarlı yurttaşlarımızla eski çöp alanında, imarsız alanda, deyim yerindeyse bomba niteliğindeki bir alan yapılaşmaya açılmak isteniyor. Defalarca yanlışlığını, sakıncalarını anlatmaya çalıştık, çalışıyoruz.

2015'te çöp dökümü sonlandırıldıktan sonra, çöpün üstü toprak ile kapatıldı ve kısmen ağaçlandırılmaya çalışıldı. Doğa insana inat bu alanda kendini onarmaya başladı ve kötülüğümüze iyilikle karşılık verircesine, yeşili ve hayvan popülasyonu ile yeniden hayat buldu. Alan, ırmak ve denizin de oluşturduğu sulak alan statüsüne kavuştu; kalıcı ve göçmen kuşların Karadeniz'de eşi olmayan mekanı oldu.

İşte bu alanı korumak çabamızın yansıması olarak, yürüyüşlerimiz 28 Aralık 2025 tarihinden bu yana ilgili makamların emri ile emniyet güçlerince dört haftadır engellenmektedir. Bugün de yine beşinci kez kentin ve gelecek nesillerimizin geleceğini doğrudan etkileyecek yanlış bir uygulamayı anlatmaya, uyarmaya dönük yürüyüşümüz engellenmiştir.

Yasal olmayan bu engellemeyi, hakkın kötüye kullanılması olarak yorumlamaksızın ve haklı davamıza zarar vereceği kaygısı ile emniyet güçlerimizle karşı karşıya gelmeyi düşünmedik. Ancak şu kesinlikle bilinmelidir ki doğanın ve kentinin aşığı bizler, yaşanabilir bir kent, yaşanabilir bir gelecek için Melet Havzası dahil her alanda duyarlılığımızı, korumacılığımızı ve mücadelemizi yasal sınırlar içinde sonuna kadar sürdüreceğimizi bir kez daha haykırıyoruz.

Ne mutlu güzel günler için bir arada olanlara. Ne mutlu doğasıyla, diğer canlılarla barışık yaşayanlara. Ne mutlu birlikte olabilme erdemini sergileyenlere. Güzel günlerde birlikte olma dileğimizle."