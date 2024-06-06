Ordu'da dalgıçlar denizde dip temizliği yaptı - Son Dakika
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Yerel

Ordu'da dalgıçlar denizde dip temizliği yaptı

Ordu'da 'Dünya Çevre Günü' dolayısıyla dalgıçlar tarafından denizde dip temizliği yapıldı. Dip temizliği sonucunda denize atılmış çok sayıda çöp ve atık materyaller karaya çıkarıldı.

06.06.2024 17:16
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Ordu'da dalgıçlar denizde dip temizliği yaptı

ORDU - Ordu'da 'Dünya Çevre Günü' dolayısıyla dalgıçlar tarafından denizde dip temizliği yapıldı.

Altınordu ilçesinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. İlk olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde sahil bandında yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş esnasında denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait bot denizden rıhtım mevkiine kadar takip etti. Sonrasında Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekipleri, rıhtım mevkiinde denize girerek dip temizliği yaptı. Dip temizliği sonucunda dalgıçlar tarafından denize atılmış çok sayıda çöp ve atık materyaller karaya çıkarıldı.

"Denizde çöp giderek azalıyor"

Program hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hüseyin Öztürk, "Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediğimiz farkındalık etkinlikleri kapsamında denizde dip temizliği yapıldı, ortaya çeşitli çöpler ve diğer atık materyaller çıktı. Önceki senelere göre çıkartılan çöp miktarı az olsa bile bunların hiç olmaması gerekiyor. Bunları kamuoyu önüne koyarak, bu konuda daha fazla bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Geçmiş yıllarda yaptığımız dip temizliği faaliyetlerinde sıfır atık kapsamında oluşturduğumuz çalışmalar sonuç vermeye başladı" dedi.

Programa, Ordu Valisi Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy protokol üyeleri ve ilgililer katıldı.

Kaynak: İHA

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