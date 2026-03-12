Ordu\'da İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma programı

Ordu'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Korkma Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla hazırlanan program, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Müdürü Murat Gümüş yaptı. Gümüş konuşmasında, Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın milletin bağımsızlık mücadelesini ve özgürlük tutkusunu en güçlü şekilde ifade eden eserlerden biri olduğunu belirterek, marşın Türk milletinin birlik ve beraberliğinin simgesi olduğunu vurguladı.

Program kapsamında "Korkma Gençliğin Ruhu Burada" temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Etkinlik, öğrenciler tarafından hazırlanan İstiklal Marşı Oratoryosu ile sona erdi.

Programa, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Baro Başkanı Birsen Uçar, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve ilgililer katıldı. - ORDU