Ordu'da istinat duvarı çöken bina böyle görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

Ordu'da istinat duvarı çöken bina böyle görüntülendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle istinat duvarı çöken ve boşaltılan 48 daireli binanın olduğu alanda çalışmalar devam ediyor. Başkan Tavlı, 'Gerekli çalışmalar sonrası hane halkı evlerine yerleştirilecek' dedi.

25.08.2024 19:19
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Ordu'da istinat duvarı çöken bina böyle görüntülendi

Başkan Tavlı, "Gerekli çalışmalar sonrası hane halkı evlerine yerleştirilecek"

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle istinat duvarı çöken ve boşaltılan 48 daireli binanın olduğu alanda çalışmalar devam ediyor.

İlçede dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak farklı noktada su taşkınlarına neden olurken, Burunucu Mahallesi'nde 48 daireli binanın istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası 3 bloklu sitenin bir bloğunun 6 dairesinde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri tarafından yapılan ilk inceleme sonucunda 48 daireli binanın tedbir amaçlı olarak boşaltılmasına karar verilerek tahliye gerçekleştirildi.

Başkan Tavlı: "Zemin etüt çalışmasıyla gerekli raporlarla durum değerlendirilmesi yapılacak"

İstinat duvarının çökmesiyle alakalı zemin etüt çalışmalarının tamamlanması sonrası alınacak kararla birlikte vatandaşların evlerine yerleştirilebileceğini ifade eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, " AFAD Müdürlüğü burada güvenlik tedbirler sonraki çalışmalarını yapacak. Yapılması gereken işlerle ilgili bir proje oluşturulmasının ardından gerekli çalışmalar sonrası hane halkı evlerine yerleştirilecek. Şu an zemin ve etüt çalışmalarının ardından çıkacak rapora göre durum değerlendirilmesi yapılacak. Yaşanan olayla alakalı herhangi bir yaralanma olmadı ancak evlerimizde maddi hasar var. Gerekli incelemeler sonucunda çıkacak rapora göre vatandaşlarımız evlerine yerleştirilecek" dedi.

Bina yetkilileri aşırı yağışlardan dolayı yaşanan istinat duvarının çökmesiyle alakalı ilgili daire sahiplerinin mağduriyetinin giderilerek evlerine taşınacağını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da istinat duvarı çöken bina böyle görüntülendi - Son Dakika

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