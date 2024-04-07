Ordu\'da Mezarlık ve Şehitlikler Bayram Öncesi Temizleniyor

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Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelindeki mezarlık ve şehitliklerde bayram öncesi temizlik ve bakım onarım çalışmalarını sıkılaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihtiyaç duyulan mezarlıkların içerisindeki yabani ot temizliklerinin yanı sıra yürüyüş yolları ve ağaçların da bakımlarını gerçekleştiriyor. Türkiye ortalamasının üzerinde 3 bin 625 mezarlık bulunan Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından belli aralıklarla bakım ve onarım çalışması yapılarak halkın manevi değerlerine sahip çıkılıyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri Ramazan Bayramı öncesi, ihtiyaç duyulan mezarlıkların genel temizlik ve bakım onarım çalışmalarına ağırlık verdi.

Ekipler, 19 ilçede ihtiyaç duyulan mezarlık alanlarında temizlik, ot biçme ve bakım onarım çalışması yaparak bayrama sayılı günler kala mezarlıkları hazır hale getirdi. Ekipler mezarlıklarda bulunan şehit mezarlarının bakımlarının yanı sıra bayrak değişimlerini de gerçekleştirdi.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan görevliler tarafından Ramazan Bayramı ve bir gün öncesinden Bayram süresince şehir mezarlıklarında Kur'an-ı Kerim okunacak. Böylelikle mezarlıklar bayram süresince duasız kalmayacak. - ORDU