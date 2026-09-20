Ordu Korgan\'da balık çiftliğinde 60 bin civarı yavru balık öldü, inceleme başlatıldı

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU)– Ordu'nun Korgan ilçesindeki bir balık çiftliğinde yaklaşık 60 bin yavru balığın ölmesi üzerine bölgede inceleme başlatıldı. Balık ölümlerinin nedeninin, "alınan su ve balık numunelerinin analizleri" sonucunda belirlenmesi bekleniyor. Korgan, Aybastı, Kabataş Çevre Derneği (KAKÇEV) Başkanı Adnan Şener, "Bu suyu kim kirletti, bu zararın hesabını kim verecek?" sorusunun yanıt bulmasını istedi.

Ordu-Korgan'daki bir balık çiftliğinde yaklaşık 60 bin yavru balığın ölmesi, bölgede "çevre kirliliği" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Yıllardır balık yetiştiriciliği yapan Musa Duman'a ait çiftlikte bulunan yaklaşık 80 bin yavru balığın 60 bininin öldüğü öne sürüldü. Korgan, Aybastı, Kabataş Çevre Derneği (KAKÇEV), balık ölümlerinin dereye karıştığı iddia edilen ahır atıkları ile beton santralinden kaynaklandığı öne sürülen kimyasal atıklardan kaynaklanmış olabileceğini belirterek yetkililere inceleme ve numune alma çağrısı yaptı.

Çiftlikte yaşanan balık ölümlerinin ardından bölgeden su ve ölü balık numuneleri alındı. Korgan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile çevre ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Ordu İl Müdürlüğü ekipleri de çiftlikte inceleme yaptı. Alınan numunelerin analiz edilmesinin ardından balık ölümlerinin nedeninin netleşmesi bekleniyor.

KAKÇEV: "BU ZARARIN HESABINI KİM VERECEK"

KAKÇEV Başkanı Adnan Şener, bölgede yürüttükleri çevre mücadelesine ilişkin yaptığı açıklamada, yaylaların korunması için hukuki ve eylemsel çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Şener, daha önce bölgedeki maden projesiyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna da değinerek, raporda doğanın korunmasının ve bölgedeki turizm potansiyelinin önemine dikkat çekildiğini söyledi.

Şener, balık çiftliğinde yaşanan ölümlere ilişkin ise derenin kirletildiğini öne sürerek şöyle konuştu:

"Bu balık ölümlerinin de derelerimize akıtılan kirli sular ve zararlı maddelerden dolayı gerçekleştiğini kamuoyunun bilmesini istiyorum. Bu konuyla alakalı KAKÇEV olarak elimizden geleni yapacağız. Hukuksal anlamda, eylem anlamında ne gerekiyorsa Musa abi ve çevresini, doğasını koruyan insanlarla birlikte olacağız."

Şener, "Bu suyu kim kirletti, bu zararın hesabını kim verecek?" sorusunun yanıtının bilimsel analizlerle ortaya konulması gerektiğini belirterek, kirliliğin kaynağının tespit edilmesini istedi.

DUMAN: "60 BİN CİVARINDA YAVRUMUZ ÖLDÜ"

Balık çiftliği sahibi Musa Duman ise yaklaşık 35 yıldır balık yetiştiriciliği yaptığını ancak son dönemde derede yoğun bir kirlilik oluştuğunu belirterek şöyde devam etti:

"35 yıldır balıkçılık yapıyorum. Bu derenin suyunda yumurta yatırıp yavru çıkaran birisiyim. Bu derede binlerce, milyonlarca yavru balığın gezdiğini, şelalemizden balıkların şelaleye atladıklarını biliyorum. Ama çok pervasızca bir kirletilme söz konusu oldu. Bunun için daha önce Büyükşehir Belediyesi'ne, Çevre Sağlığa, Korgan Kaymakamlığı'na, belediyeye ve ilgili müdürlüklere dilekçeler verdim ancak kapsamlı bir netice alamadım.

Geçen gün çok yoğun bir yavru balık ölümü gerçekleşti. 60 bin civarında yavrumuz öldü. 112'yi aradım, 112 askeriyeye yönlendirdi. Askeriye ölen balıkların tespitini yaptı, tutanak tuttu. Daha sonra Korgan Tarım İlçe Müdürlüğü'nden gelindi, Çevre Sağlık'tan gelindi. Bir rapor da onlar tuttu. Daha sonra Ordu İl Müdürlüğü geldi. Ordu İl Müdürlüğü, ölü balıklardan numune aldı. Balık havuzunda sulardan örnekler aldılar. Onlar da tutanak tutup gitti. Balık ölümlerinin nedenini daha sonraki analizlerde ortaya koyacaklar. Yine çarşamba günü Çevre Sağlık'tan gelinecek ve tüm bu kanalizasyon atıklarını, ahır atıklarını, ahıra gelen tüm pislikleri tespit edeceğiz."