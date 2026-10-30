Ordu Mesudiye'de 3 aydır maaş alamadıklarını söyleyen TOKİ işçileri çatıya çıktı - Son Dakika
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Ordu Mesudiye'de 3 aydır maaş alamadıklarını söyleyen TOKİ işçileri çatıya çıktı

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Ordu Mesudiye\'de 3 aydır maaş alamadıklarını söyleyen TOKİ işçileri çatıya çıktı
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Ordu Mesudiye\'de 3 aydır maaş alamadıklarını söyleyen TOKİ işçileri çatıya çıktı
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Üç aydır ücretlerini alamadıklarını öne süren TOKİ işçileri, Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki şantiyede bir binanın çatısına çıkarak kısa süreliğine iş bıraktı. İşçiler, maaşları ödenmezse çalışmayı tamamen durduracaklarını bildirdi.

Haber: Barış TÜYSÜZ

(ORDU) – TOKİ şantiyelerindeki maaş eylemlerinin yeni adresi Ordu'nun Mesudiye ilçesi oldu. Üç aydır ücretlerini alamadıklarını öne süren işçiler, bir binanın çatısına çıkarak kısa süreliğine iş bıraktı. Emekçiler, maaşlarının kısa sürede ödenmemesi halinde çalışmayı tamamen durduracaklarını söyledi.

Yurdun birçok şehrindeki TOKİ şantiyelerinde çalışan işçiler, taşeron firmalardan maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma ve protesto eylemleri gerçekleştirirken, benzer bir eylem de Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşandı.

İlçeye bağlı Sarıca Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan toplu konut projesinde çalışan işçiler, birikmiş maaşlarının ödenmesi talebiyle iş bıraktı. Yapımı devam eden bir binanın çatısında toplanan işçiler, seslerini duyurmaya çalıştı.

Üç aydır maaş alamadıklarını ileri süren işçiler, eylemin ardından yeniden çalışmaya başladı. İşçiler, ücretlerinin kısa süre içinde ödenmemesi halinde işi tamamen durduracaklarını ifade etti.

İşçilerden biri ise ulaşmaya çalıştıkları taşeron firma yetkilisinin, birikmiş maaşları ödenmeden kendisini işten çıkarmakla tehdit ettiğini öne sürdü.

Kaynak: ANKA
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