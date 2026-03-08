Perşembe\'de çocuklar \'ilk orucum, ilk iftarım\' programında buluştu

Ordu'nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde çocuklar için 'ilk orucum, ilk iftarım' programı düzenlendi.

Perşembe Belediyesi tarafından bir restoranda düzenlenen programda, ilk kez oruç tutmanın heyecanını yaşayan çocuklar için özel iftar organizasyonu gerçekleştirildi. İftar saatine sayılı dakikalar kala heyecanla ezanın okunmasını bekleyen çocuklar, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı. İftarın ardından bir çocuk tarafından yemek duası yapıldı.

"Evlatlarımızın sofralarımızı şenlendirmesi mutluluk verici"

Programda konuşan Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, çocukların ilk oruç ve ilk iftar heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Evlatlarımızın ilk orucu ve ilk iftarı. Mübarek Ramazan ayında bereketli sofralarda onların sofralarımızı şenlendirmesi ile ayrıca mutlu olduk. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin, gönlünüzdeki sevgiyi hepimize layık kılsın. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizde, ilimizde ve ülkemizde daha güzel günleri sevdiklerimizle, evlatlarımızla, dostlarımızla birlikte geçiririz. Ramazan Bayramı'nda da bir arada olmayı umut ediyorum" dedi.

Çocuklar eğlenceli vakit geçirdi

Program kapsamında çocuklar için Karagöz ve Hacivat gösterileri de sahnelendi. Gösterilerle keyifli vakit geçiren çocuklar, son günlerde 7'den 70'e herkesin dilinde olan "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahesine de salonda bulunanlarla birlikte eşlik etti.

Programın sonunda Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Programa Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, çok sayıda çocuk ve ailesi de katıldı.