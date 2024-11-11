Ören Mahallesi'nde Deprem Konutları Anahtarları Hala Teslim Edilmedi - Son Dakika
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Ören Mahallesi'nde Deprem Konutları Anahtarları Hala Teslim Edilmedi

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6 Şubat depremlerinin ardından Ören Mahallesi'nde kuraları çekilen ağır hasarlı ve orta hasarlı konutların teslimi, altyapı eksiklikleri nedeniyle gecikiyor. Muhtarlar, Fırat Elektrik ve MASKİ'nin yavaş çalışmalarının sorun çıkardığını belirtiyor.

11.11.2024 11:32  Güncelleme: 12:03
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(MALATYA) - 6 Şubat depremlerinin ardından kuraları çekilen ağır hasarlı ve orta hasarlı bina sahipleri, konutların ve alt yapı çalışmalarının bitirilmemesi üzerine evlerine yerleşemedi. Ören Mahalle Muhtarı Aydın Kaya "Yüzde 90'dan fazlası bitmiş bir durumda. Bütün gecikme Fırat Elektrik ve MASKi'ye bağlı. Bunlar ne kadar çok önceden yapılırsa vatandaş da evine girmesi o kadar erken olur" dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından ağır hasarlı ve orta hasarlı bina sahipleri için 26 Ekim'de 3'üncü hak sahipliği kurası çekildi. Kura sonrası anahtarlarını teslim almak isteyen vatandaşlara konutlar ve alt yapıları henüz bitirilmediği için anahtarları teslim edilmedi. 287 konut kurasının çekildiği Ören Mahallesi sakinleri kanalizasyon, elektrik, su deposu ve diğer altyapılarının henüz yapılmadığını belirterek en erken 2 ay sonra konutlarına kavuşabileceklerini düşünüyorlar.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ören Mahalle Muhtarı Aydın Kaya; "Evlerin yüzde 90'ından fazlası bitmiş durumda. Bütün gecikme Fırat Elektirik ve MASKİ'ye bağlı" ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

"287 konutun geçen ayın 26'sında kuraları çekildi. Hak sahipleri olan vatandaşlar burada evlerine taşınabilmesi için kanalizasyona, MASKi'nin su işlerinin yapılması bekleniyor. Evlerde fazla bir şey yok. Yüzde 90'dan fazlası bitmiş bir durumda. Bütün gecikme Fırat Elektrik ve MASKi'ye bağlı. Bunlar ne kadar çok önceden yapılırsa vatandaş da evine girmesi o kadar erken olur. MASKİ herhangi bir süre vermedi ama şimdi şu durumda kanalizasyon çalışması var, su şebekesi döşeniyor. Daha depo falan yapılacak. Bunlar bir an önce yapılırsa onlar da tahminen 2 ay gibi falan bir süre de biter herhalde. O şekilde görünüyor."

"MASKİ de elektrik kurumu da çok yavaş davranıyor"

Ören Mahallesi eski muhtarı ve Akçadağ Belediye Meclis Üyesi Birol Çirkin ise "Ören Mahallesi'nin daha önceki muhtarıyım 20 yıl burada muhtarlık yaptım. Bu dönem Akçadağ meclis üyesiyim belediyeden. İşte bu büyük bir felaket geçirdik Ören olarak. Kamuoyunda çok gündeme geldi. Şu anda konutlarımız yapılıyor. 287 tane konutumuz birinci etap bitti. Eksik olan şey vatandaşın kura da çekildi 26'sında yalnız vatandaşa daha teslim edilmedi. MASKİ'nin kanalizasyon işleri duruyor daha. Elektrik gördüğünüz gibi direkler dikildi elektrik verilmedi. Yani bunlar bir an önce yapılırsa konutlar vatandaşa teslim edilecek" dedi.

Birol Çirkin, işlerin kurumlar nedeniyle geç kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Yani 1-2 ay içinde konutlarına girebilirler ama MASKİ de elektrik kurumu da çok yavaş davranıyorlar. Onun için işler uzuyor. Yoksa müteahhitlerin hemen hemen işleri bitmek üzere gördüğünüz gibi. Şu anda yollar yapılıyor, çevre düzenlemesi yapılıyor. Bir an önce MASKİ ile Fırat Elektriğin buraya el atması lazım. Su daha bağlanmadı. Su deposu yapılacak. Bu da tabii ki MASKİ'nin işi ama daha herhangi bir şey yok. Bunlar bir başlasa bir ay, bir buçuk aylık bir iş ama başlaması önemli. Şu anda müteahhitlerin yapacağı bir şey yok. Arkadaş biz evlerimizi yaptık. Yollarımızı da yapıyoruz bizim işimiz bitiyor. Bundan sonra sizin yapacağınız, elektrik kurumuyla MASKİ'yle bir an önce devreye girsinler. Bize anahtarlarımızı teslim edeceklerini söylüyorlar.

Artı bir de yollarımız çok berbat. Çarşı merkezimiz çok kötü oldu ben bunu mecliste de gündeme getirdim. Büyükşehir şu çarşı merkezini bir an evvel yapılması lazım. Çok toz oluyor vatandaş çok tedirgin ve çok rahatsız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ören Mahallesi'nde Deprem Konutları Anahtarları Hala Teslim Edilmedi - Son Dakika

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