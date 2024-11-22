Organ Bağışı Semineri Çıldır\'da

Yerel

"Organ ve Doku Bağışı Haftası" kapsamında Çıldır Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik olarak seminer düzenlendi.

ÇMYO Konferans salonunda düzenlenen programda Ardahan İl sağlık Müdürlüğüne bağlı Çıldır Toplum Sağlığı Merkezi, Organ Bağış ekibinden Sevda Bulgay ve Elif Burta organ bağışı hakkında önemli bilgiler verdi.

2024 Aralık ayı sonu itibariyle 32038 vatandaştan organ bağışı beklemekte olduğunu ifade eden konuşmacılar; tedavisi yalnızca organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar için bağış yapılaması hususun da insanların gönüllü olarak destek vermeleri gerektiğine vurgu yaptılar.

Program sonunda ÇMYO dan dört öğrenci organ bağışçısı olmak için başvuru yaptı. - ARDAHAN