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Organ Bağışıyla Umut Oldu

Organ Bağışıyla Umut Oldu

Aydın'da beyin ölümü gerçekleşen genç hastanın organları, 4 hastaya umut oldu.

18.09.2024 09:57
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Aydın'da beyin ölümü gerçekleşen 26 yaşındaki hastanın organları, 4 hastaya umut oldu.

Aydın'da 13 gün önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan hastanın, yapılan tüm müdahalelere rağmen ilgili branş hekimlerince beyin ölümünün gerçekleştiğine karar verildi. Nazilli Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörlüğü'nde, hastanın ailesi ile yapılan görüşmeler sonucu, aile organ bağışına onay vererek Sağlık Bakanlığı'na bilgilendirilme yapıldı. İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi (BKM) ile yapılan planlama sonucunda organların; Aydın, İzmir, Antalya illerinde organ bağışı bekleyen hastalara gönderilmesine karar verildi. Nazilli Şehir Stadyumu'na inen ambulans helikopter ile hastanın organları sevk edildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, organları bağışlanan vatandaşın acılı ailesinin, organ bağışına onay vererek duyarlılıkları ve örnek davranışları sayesinde organ nakli bekleyen hastalar için yeniden bir yaşam umudu doğacağını ifade ederek şükranlarını iletti. Organ bağışının önemine dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Şenkul, organ bağışında bulunarak 4 kişiye umut olan vatandaşa Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Organ Bağışıyla Umut Oldu - Son Dakika

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