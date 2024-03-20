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Organize Sanayi Yolu 3. Etap mayıs sonunda hizmete açılacak

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, OSB Yolu'nun 3. Etabında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile birlikte incelemelerde bulundu. Planı 1998'da çizilen yolu; şehri birleştirerek irade koyup, 26 yıl sonra gerçeğe dönüştüren Başkan Yılmaz "Mayıs'ın sonunda tretuvarlarıyla, yağmur kanallarıyla bu yolu da trafiğe açmış olacağız. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

OSB Yolunun 3. Etabı olan Çayırhisar Çevreyolunda beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile birlikte incelemelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak onlarca yılın sorununu çözmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, 18.02 problemini çözdükleri gibi 1998 yılından beri yapılmayan imar yolları problemini de ortadan kaldırdıklarını söyledi.

"Balıkesir'i, altın çember 'de birleştiriyoruz"

Bu kapsamda Altıeylül ilçesinde İzmir Yolu üzerinde imal ettikleri yolun Balıkesir için çok değerli olduğunu ifade eden Başkan Yücel Yılmaz "Şehri, Altın Çember'de birleştiriyoruz. Üzerinde bulunduğumuz alanın diğer tarafına yolu yapmamız gerekiyordu fakat yolun iki tarafında atıl iki yeşil alan olacağına yeşil alanı bir yerde birleştirip, vatandaşlarımızın yürüyüş yapabileceği bir alan oluşturulacak. Çok ciddi bir nüfus bekliyoruz bu bölgeye. Yolu tek tarafa alarak 35 bin metrekareden 65 bin metrekareye çıkardık. AK Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'a çok teşekkür ediyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğünde süreci hızlandırmamıza büyük katkı sundu" dedi.

Yolun; Şehir Hastanesi'nin, Organize Sanayi'ye giden Savaştepe Yolunun ve aynı zamanda Balıkesir Küçük Sanayi ile 52 Evler bölgesindeki yükü Şehir Hastanesi'ne hızlı bir şekilde akmasını imkan verdiğini söyleyen Başkan Yılmaz "40-50 bin kişi çalıştırılmasını planladığımız Organize Sanayi Bölgesi'ne kırsal mahallelerimizden gelenlerin ışıksız bir şekilde ulaşmasını sağlayacak arterlerden biri. Şehir olarak OSB'yi büyüttük yeni fabrikalar yapılıyor işçiler çalışmaya başlayacak. Bunu da düşünen bir proaktif belediyeyiz ve hepsini eş zamanlı yapıyoruz" dedi.

"Biz, gerçek belediyecilik yapıyoruz"

İnsanlara; ödeyemeyecekleri, yapamayacakları işleri vadetmediklerini söyleyen Başkan Yücel Yılmaz "Biz, gerçek belediyecilik yapıyoruz. Bu bir ekip işi. Bu bir tecrübe işi. 10 yıldır belediye başkanlığı yapmış olmanın verdiği tecrübeyle, doğru adamlarla doğru şekilde isteyip, sonuç aldık. Bu yol, 1998 yılında çizilmiş. O gün yapılsaydı buradaki şeyler, bu şehir bambaşka olurdu. Büyükşehir olmaya hazır olurdu. İrade koymak, sonuç almak, vekillerle birlikte hareket etmek kavga etmeden. Bu yolu istemeye biz; Ticaret Odası Başkanımız Rahmi Kula, Sanayi Odası Başkanımız Nazmi Yarış, Ticaret Borsası Başkanımız Mehmet Çetin ve vekillerimizle beraber gittik. Bu sürecin adını beraber koyduk. Şehirde birlik, beraberlik sağlandığı an sonuç alıyoruz. Mayıs'ın sonunda tretuvarlarıyla, yağmur kanallarıyla bu yolu da trafiğe açmış olacağız. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

"Balıkesir, güçlü bir sanayi şehri olma yolunda ilerliyor"

Balıkesir'in birçok potansiyeli içinde barındıran bir şehir olduğunu belirten AK Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur "Planlı bir şekilde büyüyen organize sanayisiyle de güçlü bir sanayi şehri olma yolunda ilerliyor. Aynı zamanda hareketlenen de bir şehir. Şehrin içindeki yoğunluğu şehrin dışına aktaracak ve şehrin önemli merkezlerine daha kısa zamanda vatandaşımızın ulaşmasını sağlayacak bir yol. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.