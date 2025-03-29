Orgeneral Çardakçı, güvenlik korucularıyla iftarda bir araya geldi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, güvenlik korucularının 40. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle iftar programı düzenledi. Güvenlik korucularını iftarda ağırlayan Orgeneral Çardakçı, önemli mesajlar verdi.

İftarda bir açıklama yapan Orgeneral Ali Çardakçı, güvenlik korucularının, jandarma ile tam bir uyum içinde çalıştıklarını ve Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir tehdit karşısında boyun eğmeyeceğini ifade etti. Çardakcı, "Güvenlik korucuları jandarma, jandarma da güvenlik korucusudur" diyerek, bu iki kurumun bir bütün olduğunu dile getirdi.

Güvenlik korucularının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki zorlu görevlerindeki özverileriyle Türk güvenlik güçlerinin en önemli yapı taşlarından biri haline geldiğine dikkat çeken Çardakcı, Türk milletinin ve güvenlik güçlerinin terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Orgeneral Çardakçı, ayrıca, bu tür etkinliklerin milletin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirdiğine inandıklarını dile getirdi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı'nın iftar davetine katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Güvenlik korucularımız, vatanın bölünmez bütünlüğü için büyük fedakarlıklarla görev yapmış, bu kutsal davada devletimizin en önemli yapı taşlarından biri olmuştur. Aziz milletimizin desteğiyle, güvenlik güçlerimiz ve kahraman güvenlik korucularımız, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Bizler, vatan ve millet için her şartta omuz omuza mücadele eden kahramanlarımıza minnettarız. Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Ali Çardakçı'ya misafirperverliği için şükranlarımızı sunuyor, bu anlamlı buluşmanın birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - BATMAN