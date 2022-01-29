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Örgücü dede yine otobüste! Tığını çıkardı, ipliği parmağına doladı ve örmeye başladı - Son Dakika

Örgücü dede yine otobüste! Tığını çıkardı, ipliği parmağına doladı ve örmeye başladı

29.01.2022 11:00

Bursa'da bir belediye otobüsünde yolcu olan dedenin yaptığı görenleri gülümsetti. Geçtiğimiz ayda kameralara yakalanan yaşlı amca, koltuğa oturduktan sonra çatasından iplik ve tığını çıkararak el işi yapmaya başladı. O anlar ise başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Belediye otobüsünde yolcu olarak binen yaşlı adam önce boş koltuğa oturdu. Daha sonra çantasında çıkardığı el işini yapmaya başladı. Bu anlara şahitlik eden diğer yolcular ise gözlerine inanamazken, bu anlar cep telefon kameraları tarafından kaydedildi.

Belediye otobüsünde örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Kimliği belirlenemeyen aynı yaşlı amca yaklaşık bir ay önce de belediye otobüsünde görüntülenmiş, sosyal medyada yüzlerce yorum yapılmıştı.

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Cep Telefon, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Örgücü dede yine otobüste! Tığını çıkardı, ipliği parmağına doladı ve örmeye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Örgücü dede yine otobüste! Tığını çıkardı, ipliği parmağına doladı ve örmeye başladı - Son Dakika
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