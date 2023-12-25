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Orhaneli'de Bereketli Kanlıca Mantarı Sezonu - Son Dakika
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Orhaneli'de Bereketli Kanlıca Mantarı Sezonu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yetişen ve Türkiye'nin en lezzetli mantarları arasında yer alan 'kanlıca mantarı'nda bu yıl bereketli bir sezon yaşanıyor. Köylüler, dağdan topladıkları mantarları İstanbul'dan gelen tüccara kilogramı 30 liradan satıyor. Mantar, bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı olurken, içerdiği aminoasitler ve vitaminlerle de sağlık açısından faydalı bir besin olarak biliniyor.

Orhaneli\'de Bereketli Kanlıca Mantarı Sezonu
25.12.2023 - 10:35,
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Uludağ'ın güneyindeki Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yetişen ve Türkiye'nin en lezzetli mantarları arasında yer alan 'kanlıca mantarı'nda bereketli bir sezon yaşanıyor. Köylüler dağdan topladıkları kanlıca mantarını İstanbul'dan gelen tüccara kilogramı 30 liradan satıyor.

Ormanlık alanlarda yetişen ve yöresel adı melki, diğer adı da kanlıca olarak bilinen mantar, vatandaşın gelir kapısı oldu. Birkaç yıldır hava şartlarından dolayı beklenen rekoltenin gerçekleşmediği kanlıca mantarında bu yıl yoğun yağmurla birlikte rekor kırılıyor.

Orhaneli'ndeki vatandaşlar soluğu ormanda alıp doğal örtü altından kendini göstermeye başlayan mantarları özenle topladı.

İlk çıktığı günlerde perakende pazarlarda 100 lira ile 150 lira arasında satışı yapılan kanlıca mantarı dağlarda bol miktarda yetişirken; ilk başta tüccarlar tarafından 70-80 liraya alınıyordu. Ancak ürün bollaşınca kilogram fiyatı toptan 30 liraya kadar düştü.

Bölge için bu yılın bereketi olan kanlıca mantarını bazı vatandaşlar ekonomik gelir elde etmek için toplarken, bazıları da evlerinde tüketmek için topladı.

İçerdiği aminoasitler nedeniyle vücudun protein dengesi için birebir olduğu belirtilen mantarın; kalsiyum, fosfor, sodyum, magnezyum, B1, B2 ve C vitaminleri taşıdığı kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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