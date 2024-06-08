Orhangazi'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Yerel

Orhangazi'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Orhangazi Gazze Milli Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşle İsrail'in Gazze'deki soykırım ve katliamına tepki gösterildi. Yürüyüşe STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

08.06.2024 21:24
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Orhangazi Gazze Milli Platformu tarafından, İsrail'in Gazze'deki soykırım ve katliamına tepki için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaş katıldı.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze ve Filistin'in genelinde sürdürdüğü ve 15 binden fazlası çocuk olmak üzere 40 bine yakın insanı katlettiği saldırıları protesto için Orhangazi'de "Sessiz Yürüyüş" düzenlendi. Orhangazi Gazze Milli Platformu adı altında harekete geçen sivil dinamikler tarafından düzenlenen yürüyüş Alis Park civarında başlayıp Cumhuriyet Alanı'na kadar devam etti. Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın, siyasi partilerin ilçe başkanları yöneticileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın ellerinde Türk bayrağı ile Filistin bayrağını taşıyarak yaptıkları yürüyüş esnasında kalabalık zaman zaman İsrail'e lanet sloganları attı.

Kalabalık Cumhuriyet Alanı'nda toplanırken, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Bursa Uluslararası İpek Yolu Öğrenci Derneği Başkanı Ebübekir Armağan kalabalığa hitap etti. Yürüyüş alanda yapılan dualarla sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Orhangazi'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

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