Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tarladan yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bursa'nın Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesinde tarlada başlayan yangın için ekipler seferber oldu. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri 2 ilk müdahale aracı ve 24 personelle söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Rüzgarın etkili olduğu Gebze Orhangazi İzmir otoyolu ile Yalova Bursa karayolu arasındaki yangına otoyol kenarından ve ormanlık alandan müdahale ediliyor. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Orhangazi'de Tarla Yangınına Müdahale - Son Dakika
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