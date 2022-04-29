Orhangazi ve Yıldırım'da vatandaşlar iftar sofralarında buluştu - Son Dakika

Orhangazi ve Yıldırım'da vatandaşlar iftar sofralarında buluştu

BURSA Ramazan ayının manevi iklimini Bursa'nın geneline yayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, eş zamanlı olarak Orhangazi ve Yıldırım ilçesinde de vatandaşları iftar sofralarında buluşturdu.

Orhangazi Belediye Binası önünde kurulan iftar sofrasına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve 2 bin 500'ü aşkın vatandaş katıldı. İftar öncesi, Meddah ve Karagöz gölge oyunu gösterisi, çocuklara keyifli anlar yaşatırken, ezan öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar aynı anda oruçlarını açtı.

İftar sonrası konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm ilçelerde olduğu gibi Orhangazi'yi de geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayretle çalıştıklarını söyledi. Mahallelerdeki sorunları da masaya yatırdıklarını belirten Başkan Aktaş, "Orhangazi için belediye başkanımızla, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla gayretle koşturuyoruz. Muhtarlarımızla bir araya geldik, tek tek mahallelerimizin sorunlarını masaya yatırdık. Kültür merkezimizin açılışını yapacağız. Diğer eksikliklerimizi de gidereceğiz ve Allah'ın izniyle bu birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok" dedi.

Covid süreci ve enerji fiyatlarındaki artışın dünya ekonomisinde yaralar açtığını da vurgulayan Başkan Aktaş, "Covid süreci, enerji ve ulaşımdaki eksiklikler, akaryakıt maliyetlerinin artması ekonomide ciddi sıkıntılar ortaya çıkardı. Bu sorun dünyanın her yerinde var. Ama Allah'a hamdolsun türlü türlü sıkıntılara rağmen, etrafımızdaki sorunlara rağmen, sırf bu memleketin bekası için gayret eden devlet büyüklerimiz var, askerimiz var, polisimiz var. Biz bu samimi duygular içerisinde hareket ederken, birileri de farklı niyetlerde, farklı hesaplarda bulunabilirler. O yüzden de sizlerden istirhamım bu birlik ve beraberliği, bu kardeşlik ruhunu lütfen bozmayalım" diye konuştu.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarına vurgu yaparak, "Bize böyle bir ortamda birlikte iftar yapma imkanı sağladıkları için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Allah bizlere hep böyle güzel ortamlarda bir arada olmayı nasip etsin" dedi.

Emirsultan Meydanı'nda iftar

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin diğer iftar programı ise Yıldırım İlçesi'nin Emirsultan Meydanı'nda yapıldı. Yıldırımlıları, manevi atmosferde düzenlenen iftarda bir araya getiren etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da katıldı.

İftar sonrası konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, "Coşku, heyecan, bolluk, bereket ve paylaşım ayı Ramazan'ın artık son günlerindeyiz. Rabbim yaptığımız tüm ibadetleri kabul etsin. Ramazan'ı maneviyatlı şehir Bursa'da karşılamak ve uğurlamak ayrı bir heyecan. Büyükşehir olarak, 17 ilçede iftar ve sahur sofralarında vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalıştık. Asıl olan birlik ve beraberliğimizdir. Rabbim birliğimiz bozmasın" dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da iftar sofraları, AŞ evinde pişirilen yemeklerin ulaştırılması, yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların sevindirilmesi gibi çalışmalarla Ramazan'ın bereketinden istifade etmeye çalıştıklarını söyledi. İftar programına ev sahipliği nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Yılmaz, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.