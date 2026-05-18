Orman Benim Etkinliği Edremit’te Gerçekleşti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yaklaşan yaz ayları öncesinde orman yangınları riskini en aza indirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla "Orman Benim" etkinliği düzenlendi. 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen kampanya kapsamında, protokol üyeleri ve çevre dostu vatandaşlar ormanlık alanda temizlik yaptı.

Türkiye genelinde "Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyoruz" mottosuyla yürütülen orman yangınlarına karşı bilinçlendirme kampanyasının Edremit ayağı, Hacıaslanlar Mahallesi Meşeli Düz Mevkii'nde gerçekleştirildi. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, orman yangınlarının önlenmesinde çevre temizliğinin hayati rolüne dikkat çekildi.

Ekipler ve vatandaşlar sahaya indi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda organize edilen etkinlikte, çok sayıda doğasever bir araya geldi. Yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte artacak yangın risklerine karşı ormanlık alandaki çöpler ve kolay tutuşabilecek atıklar tek tek toplandı. Orman içi temizlik çalışmalarına bizzat destek veren Kaymakam Ahmet Odabaş, yangın çıkış nedenlerinin başında insan faktörü ve doğaya bırakılan atıkların geldiğini hatırlattı.

Kaymakam Odabaş: "Ormanları korumak vatandaşlık görevidir"

Ormanların geleceğe bırakılacak en değerli miras olduğunu vurgulayan Kaymakam Ahmet Odabaş, "Ormanlarımızı korumak sadece ilgili kurumların değil, hepimizin ortak vatandaşlık görevidir. Bugün burada 'Orman Benim' diyerek yeşil vatanımıza hep birlikte sahip çıkıyoruz. Yangın risklerini en aza indirmek için her bir vatandaşımızın azami hassasiyet göstermesini rica ediyor, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza ve çevre dostu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"112" İhbar hattı hayat kurtarır

Geniş bir katılımla icra edilen farkındalık etkinliğinde, ormanlık alanlarda görülebilecek en ufak bir duman ya da şüpheli durumda zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasının erken müdahale için hayati önem taşıdığı bir kez daha hatırlatıldı. Anlamlı çevre hareketi, toplanan atıkların geri dönüşüm alanlarına taşınması ve katılımcıların birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafı ile son buldu. - BALIKESİR