Orman Genel Müdürü Eskişehir\'de Toplantı Yaptı

Eskişehir'e gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, birim amirleri ile toplantı yaptı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Orman Zararlıları ile Mücadele Dairesi Başkanı Sabri Kızılkaya, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Müdür Karacabey'i Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve üst yönetim karşıladı. Birim amirleri ile toplantıda bir araya gelen Müdür Karacabey, ilgililerden bilgi alıp değerlendirmelerde bulundu. - ESKİŞEHİR