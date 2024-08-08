Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Yerel

Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla ve Aydın'daki orman yangınlarının kontrol altına alındığını belirterek orman kahramanlarına teşekkür etti.

08.08.2024 13:46
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Muğla ve Aydın'daki orman yangınlarının kontrol altına alındığını belirterek orman kahramanlarına gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

Aydın'ın Söke ve Muğla'nın Milas ilçelerinde dün başlayan orman yangınları ekiplerin havadan ve karadan yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederken, yangından etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda, "Aydın'ın Söke ve Muğla'nın Milas ilçelerindeki orman yangınları havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Cansiparane şekilde çalışan #OrmanKahramanları'mıza teşekkür ediyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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