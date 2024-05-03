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Ormanda çöp toplayan öğrencilerden 'Kirletmeksek, temizliğe ihtiyaç kalmaz' çağrısı

Denizli'de 'Orman Benim' etkinliği Yenişehir Kent Ormanında yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşti

DENİZLİ - Denizli'de Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün orman yangınlarının önenmesi ve farkındalık oluşturulması hedefiyle 81 ilde eşzamanlı düzenlediği "Orman Benim" etkinliği Yenişehir Kent Ormanında gerçekleşti. Yüzlerce torba çöp toplayan öğrenciler, "Kirletmeksek, temizliğe ihtiyaç kalmaz" çağrısı yaptı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde Yenişehir Kent Ormanında düzenlenen "Orman Benim" etkinliğe Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve farklı okullardan öğrenciler katıldı.

Orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler çerçevesinde düzenlenen 'Orman Benim' etkinliğinde; orman yangınlarının önlenmesi, muhtemel yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla öğrenciler ile diğer katılımcılar tarafından yangına sebebiyet verebilecek atıklar, çöpler ve kuru dal parçaları topladı. Toplanan yüzlerce torba çöp ve atıklar, imha edilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Etkinliğin önemine işaret eden Vali Ömer Faruk Coşkun, "Bu gün bu anlamlı etkinliğe katılarak destek veren tüm mesai arkadaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ederim. 'Orman Benim' mottosuyla gerçekleştirdiğimiz temizlik kampanyası etkinliğini Denizli'de tüm mesai arkadaşlarımızla, öğrencilerimizle ve buradaki vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Malum, orman yangınlarıyla ilgili riskli bir döneme giriyoruz, çünkü yaz mevsimine doğru ilerliyoruz. Orman yangınlarının önlenmesi adına bu temizlik çalışmasını hep birlikte yaptık. Orman yangınlarının yüzde 87'si insan kaynaklıdır. Bu nedenle bizlerin, vatandaşlarımızın dikkat etmemesi ve bazı şeyleri ihmal etmesi neticesinde orman yangınları çıkabilmektedir. Özellikle orman alanlarında bırakılan camlar ve benzeri materyaller, bu yangınlara sebep olmaktadır. Hem temizlik yapmış olduk hem de orman yangınlarını önlemek adına bu çalışmayı gerçekleştirdik. Katılım sağlayan tüm arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun" dedi.

"Çevremizi temiz tutarsak böyle etkinliklere de gerek kalmaz"

Katıldıkları etkinlikle toplumda yangınlara karşı bilinç oluşturan öğrenciler ise "Bugün çevremizdeki çöpleri topladık, ormanlarımızı zarar veren çöpleri temizledik. Gayet güzel bir etkinlikti. Lütfen çöplerimizi yerlere atmayalım, çevremizi kirletmeyelim ve temiz tutalım. Eğer çevremizi temiz tutarsak, böyle etkinliklere de çok fazla ihtiyaç kalmaz. Arkadaşlarımızla birlikte farklı bir gün geçirdik. Zarar verdiğimiz topraklar zaten dönüp bize zarar veriyor. Bu davranışların sonucu bize olumsuz olarak döndüğü için asla çöpleri yerlere atmamalıyız" çağrısını yaptı.