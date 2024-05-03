Ormanda çöp toplayan öğrencilerden 'Kirletmeksek, temizliğe ihtiyaç kalmaz' çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ormanda çöp toplayan öğrencilerden 'Kirletmeksek, temizliğe ihtiyaç kalmaz' çağrısı

Denizli'de Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Orman Benim' etkinliğinde yüzlerce öğrenci, ormanları temizlemek için çöp topladı. Öğrenciler, çevreyi temiz tutmanın önemine dikkat çekerek, orman yangınlarının önlenmesi için bilinç oluşturdu.

03.05.2024 18:58  Güncelleme: 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ormanda çöp toplayan öğrencilerden 'Kirletmeksek, temizliğe ihtiyaç kalmaz' çağrısı

Denizli'de 'Orman Benim' etkinliği Yenişehir Kent Ormanında yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşti

DENİZLİ - Denizli'de Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün orman yangınlarının önenmesi ve farkındalık oluşturulması hedefiyle 81 ilde eşzamanlı düzenlediği "Orman Benim" etkinliği Yenişehir Kent Ormanında gerçekleşti. Yüzlerce torba çöp toplayan öğrenciler, "Kirletmeksek, temizliğe ihtiyaç kalmaz" çağrısı yaptı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde Yenişehir Kent Ormanında düzenlenen "Orman Benim" etkinliğe Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve farklı okullardan öğrenciler katıldı.

Orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler çerçevesinde düzenlenen 'Orman Benim' etkinliğinde; orman yangınlarının önlenmesi, muhtemel yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla öğrenciler ile diğer katılımcılar tarafından yangına sebebiyet verebilecek atıklar, çöpler ve kuru dal parçaları topladı. Toplanan yüzlerce torba çöp ve atıklar, imha edilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Etkinliğin önemine işaret eden Vali Ömer Faruk Coşkun, "Bu gün bu anlamlı etkinliğe katılarak destek veren tüm mesai arkadaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ederim. 'Orman Benim' mottosuyla gerçekleştirdiğimiz temizlik kampanyası etkinliğini Denizli'de tüm mesai arkadaşlarımızla, öğrencilerimizle ve buradaki vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Malum, orman yangınlarıyla ilgili riskli bir döneme giriyoruz, çünkü yaz mevsimine doğru ilerliyoruz. Orman yangınlarının önlenmesi adına bu temizlik çalışmasını hep birlikte yaptık. Orman yangınlarının yüzde 87'si insan kaynaklıdır. Bu nedenle bizlerin, vatandaşlarımızın dikkat etmemesi ve bazı şeyleri ihmal etmesi neticesinde orman yangınları çıkabilmektedir. Özellikle orman alanlarında bırakılan camlar ve benzeri materyaller, bu yangınlara sebep olmaktadır. Hem temizlik yapmış olduk hem de orman yangınlarını önlemek adına bu çalışmayı gerçekleştirdik. Katılım sağlayan tüm arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun" dedi.

"Çevremizi temiz tutarsak böyle etkinliklere de gerek kalmaz"

Katıldıkları etkinlikle toplumda yangınlara karşı bilinç oluşturan öğrenciler ise "Bugün çevremizdeki çöpleri topladık, ormanlarımızı zarar veren çöpleri temizledik. Gayet güzel bir etkinlikti. Lütfen çöplerimizi yerlere atmayalım, çevremizi kirletmeyelim ve temiz tutalım. Eğer çevremizi temiz tutarsak, böyle etkinliklere de çok fazla ihtiyaç kalmaz. Arkadaşlarımızla birlikte farklı bir gün geçirdik. Zarar verdiğimiz topraklar zaten dönüp bize zarar veriyor. Bu davranışların sonucu bize olumsuz olarak döndüğü için asla çöpleri yerlere atmamalıyız" çağrısını yaptı.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Denizli, Çevre, Doğa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ormanda çöp toplayan öğrencilerden 'Kirletmeksek, temizliğe ihtiyaç kalmaz' çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
18:58 İki hoca da tercihini yaptı İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11’leri İki hoca da tercihini yaptı! İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:18 DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz?
18:07 Adaylığı resmileşti Dursun Özbek’e sürpriz rakip Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
17:11 ABD’de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi ABD'de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 19:56:42. #1.13#
SON DAKİKA: Ormanda çöp toplayan öğrencilerden 'Kirletmeksek, temizliğe ihtiyaç kalmaz' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement