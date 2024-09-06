Reşit Kibar Anıldı: Ormanlar İçin Direniş

Yerel

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Yaşam alanlarını koruma mücadelesi sırasında Cankurtaran'da silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Reşit Kibarı anmak için Artvin merkez, Arhavi'de ve Ardanuç'ta basın açıklaması yapıldı. Arhavi'de yapılan basın açıklamasında Konuşan Çifte köprülü Dursun Ali Koyuncu "Hepimiz bir Reşit Kibar olmak zorundayız başka türlü bu ormanları koruyamayız. Hepimiz Metin Lokumcu olmak zorundayız başka türlü derelerimizi koruyamayız" dedi.

Ağaç kesimini engellemek isterken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Reşit Kibar,Artvin merkez, Arhavi ve Ardanuç'ta anıldı. Artvin merkezde yapılan basın açıklamasında konuşan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, şunları söyledi:

"Cankurtaran'da aylardır, ormanlarını korumak isteyenler ile bu alanı kesip yok ederek üzerine çok sayıda inşaat; yol, otel, lokanta yapmak isteyenler arasında herkesin bildiği bir gerginlik sürmekteydi. Bu süre içerisinde köylüler, kimi zaman eğlencelerle kimi zaman bilimsel panel ve açıklamalarla, bazen de tutulan nöbetler ile kararlılıklarını göstermekteydiler. Köylüler, süreç içerisinde de alanda yapılmak istenen ölçüsüz yapılaşmaya alternatif görüşler ve önerilerini kamuoyuyla paylaşarak uzlaşı ve iyi niyetlerini paylaşıyorlardı. Hal böyleyken gerginlik nasıl zirve yaptı. Bütün bu yaşanan acı olaylar elbette olmamalıydı ancak herkesçe bilinen, adli ve idari makamlara bildirilmiş olan kimi saldırı şüpheleri giderilmeli, mutlaka önlenmeli ve elbette bu korkunç olay olamamalıydı. İnanıyoruz ki devletimizin ve güvenlik güçlerimizin kuşkusuz bu olayları baştan caydırarak ve önleyecek gücü vardır ancak bu yönde bir kararlılık göstermemiştir. Nitekim Çifteköprülüler defalarca bu katillerin isimlerini de vererek bir saldırı planına işaret etmişler ancak buna rağmen hiçbir önlem alınmamıştır. Saldırı adete göz göre göre gelmiş esasen öncesinde planlanmıştır.

"Olaydan aylardır gerginliği tırmandıran şirket sahipleri sorumludur"

Gelin görün ki ormanlarını koruyanlar daha dün silahlı saldırıya uğradı. Hopa Borçka arasındaki Cankurtaran mevkiinde, ormanları korumak için orada bulunan ve iş makinelerini durdurmak isteyen üç kardeşimize hain bir saldırı düzenlendi. Saldırıda iki kardeşimiz yaralandı, Reşit Kibar kardeşimizi maalesef kaybettik. Acımız çok çok büyük. Başta eşine çocuklarına, ailesine ve tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Olaydan aylardır gerginliği tırmandıran şirket sahipleri sorumludur. Bu nedenle Borçka Cumhuriyet Savcılığınca sürdürülen soruşturmanın daha ilk gününde katliamda kullanılan silah sahibinin serbest bırakılmış olması gerçek suçluların gizlenerek bütün suçun bir katile yıkılmasıyla geçiştirileceği yönünde kaygılarımızı artırmaktadır. Memleketinin ormanını ve köyünün onurunu korumak istediği için haince bir silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden güzel kardeşimiz Reşit Kibar dün Hopa'da binlerce kişi tarafından sonsuzluğa uğurlandı, korumak için canını verdiği toprağına emanet edildi. Reşit arkadaşımız kan ve can verilerek kurtarılan bu toprakları canı pahasına koruyan bir kahramandır. Reşit Kibar unutulmayacak, daima kalplerimizde yaşayacaktır. Ruhun şad mekanın cennet olsun kardeş."

"Hepimiz bir Reşit Kibar olmak zorundayız başka türlü bu ormanları koruyamayız"

Arhavi'deki anmada konuşan Dursun Ali Koyuncu, şunları kaydetti:

"Reşit abiler var olduğu sürece bu topraklar emperyalistlere sermayedarlara teslim etmek o kadar kolay değil. Hepimiz bir Reşit Kibar olmak zorundayız başka türlü bu ormanları koruyamayız. Hepimiz Metin Lokumcu olmak zorundayız başka türlü derelerimizi koruyamayız. Biz biliyoruz ki Cankurtaran'da yaşadığımız sorun sadece turizm sorunu değildir. Öyle paralar akıttılar ki, öyle paralarla satın almaya çalıştılar ki biz satılmadık o yüzden onurlu ve gururluyuz başımız dik alnımız ak. Evet, çok büyük değerli abimizi kaybettik acıyla öfkeyle çok kötü şeyler söyledik sözümüzün arkasındayız. Hiçbir şeyin sadece acı yüzünden söylemedik ve biz Reşit Kibar'ın yolundan gitmeye devam edeceğiz."

Ardanuç Emekliler Sendikası Şube Başkanı Azmi Yavuz Ardanuç'ta yapılan basın açıklamasında, "Ülkemiz yangın yerine döndü, dağımız taşımız ormanlarımız sularımız artık gasp ediliyor artık ormanlarını korumak isteyenler öldürülüyor" diye konuştu.