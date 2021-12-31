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Örnek muhtar yılın vatandaşlığına aday - Son Dakika

Örnek muhtar yılın vatandaşlığına aday

31.12.2021 12:26
Örnek muhtar yılın vatandaşlığına aday

Mustafakemalpaşa'nın kırsal Kestelek Mahallesi Muhtarı Kemal Doğru, Bursa'da 'yılın vatandaşı' adayları arasında gösterildi.

Mustafakemalpaşa'nın kırsal Kestelek Mahallesi Muhtarı Kemal Doğru, Bursa'da 'yılın vatandaşı' adayları arasında gösterildi.

Mahalleye kurduğu arıtma sisteminden elde edilen geliri 13 öğrenciye burs olarak verdiğinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'ayın vatandaşı' seçilerek ödüllendirilen Doğru, bu kez 'yılın vatandaşı' olmak için yarışacak. Her ay önemli bir sosyal sorumluluk örneği ile birlik ve beraberliği güçlendirip, yardımlaşma ve dayanışma geleneğini yaşatarak şehre değer katan ve örnek davranış sergileyen vatandaşları 'ayın vatandaşı' olarak seçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'yılın vatandaşı'nı belirlemek için oylama sürecini başlattı.

Kestelek Mahallesi'ne kurduğu arıtma sistemiyle 19 litre suyu 1 TL'ye satarak 13 öğrenciye burs veren muhtar Kemal Doğru, Belediyesi tarafından 'Bursa'da yılın vatandaşı' adayları arasında gösterildi.

2021 Mayıs ayında ayın vatandaşı olarak seçilen ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde hediye ile onurlandırılan Doğru ile birlikte listede 21 aday bulunuyor. Ayın vatandaşları arasından seçilecek olan yılın vatandaşı için Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sitesinde oy kullanılabilecek. Yılın vatandaşı, 2022 yılının Ocak ayındaki ilk Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında açıklanacak. - BURSA

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Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa, Muhtar, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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