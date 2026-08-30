Ortaca\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Haber: Cihan KAYA

(MUĞLA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı Muğla'nın Ortaca ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Ortaca Kaymakamlığı'nca düzenlenen resmi törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından sırasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunduğu törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Üst Çavuş Dilek Gökmen yaptı.

Törene Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Belediye Başkanı Evren Tezcan, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Avşar Alperen Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Burak Türken ile gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

YENİ PARTİ AYRICA KUTLADI

Resmi törenin ardından YENİ Parti Ortaca İlçe Örgütü üyeleri tarafından Atatürk Anıtı önünde Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenledi.

Törene İlçe Başkanı Osman Cihan Çimen, Belediye Başkanı Evren Tezcan ve partililer katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşan Çimen, "30 Ağustos Zafer Bayramı, ülkemizin kuruluşu ve kurtuluşu anlamında çok önemli bir gündür. İzmir'de kuruluşu ve kurtuluşunu gerçekleştiren Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına, bu zaferde emeği olan herkese minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz, Tayyip Erdoğan'ın tebaası ve kulları değiliz. Bu hep böyle devam edecek bunun hep savunucusu olacağız" dedi.

CHP Ortaca İlçe Başkanı Fırat Erişen ve yönetimi ile Vatan Partisi Ortaca İlçe Örgütü üyeleri Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na ayrı ayrı çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.