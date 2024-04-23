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Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Asteğmen Tayyar Milat İlkokulu ve Ortaokulu'nun yeni kütüphanesi hizmete girdi.

Güzelyurt Şehit Asteğmen Tayyar Milat İlkokulu ve Ortaokulu'nun yeni kütüphanesi, ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen törenle öğrencilerin hizmetine sunuldu. Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ve diğer ilçe protokol üyelerinin hazır bulunduğu açılış töreni, büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi.

Kaymakam Aktaş ve Belediye Başkanı Tezcan, açılışta yaptıkları konuşmalarda, eğitimin sadece okul sıralarında değil, kütüphaneler gibi bilgi merkezlerinde de devam ettiğini vurguladılar. Kütüphanenin, öğrencilere araştırma ve öğrenme fırsatları sunarak onların akademik başarılarına katkıda bulunacağına dair inançlarını dile getirdiler.

Güzelyurt Şehit Asteğmen Tayyar Milat İlkokulu ve Ortaokulu Kütüphanesi'nin açılışı, öğrenciler ve eğitim camiası tarafından memnuniyetle karşılanırkeni açılış töreninde öğrencilerin hazırladığı gösteriler de sahnelendi. Program sonunda Kütüphanenin yapımına destek olan İsmail Milat ve Sultan Milat'a Ortaca kaymakamı Kenan Aktaş tarafından plaket takdim edildi. - MUĞLA