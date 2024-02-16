Ortaca Kaymakamı ve Belediye Başkanı Gazileri ve Yaşlı Vatandaşları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ortaca Kaymakamı ve Belediye Başkanı Gazileri ve Yaşlı Vatandaşları Ziyaret Etti

Ortaca Kaymakamı ve Belediye Başkanı Gazileri ve Yaşlı Vatandaşları Ziyaret Etti

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş ve Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, hayatını kaybeden Kore Gazisi İbrahim Tozlu'nun ailesini, Kıbrıs Gazisi Halil Güngör'ü ve yaşlı vatandaşları ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşlar ile sohbet eden Kaymakam Aktaş ve Başkan Uzundemir vatandaşların talep ve önerilerin kısa süre içerisinde imkanlar doğrultusunda yerine getirileceğini ifade etti.

16.02.2024 13:36  Güncelleme: 13:39
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Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş ve Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kore Gazisi İbrahim Tozlu'nun ailesini, Kıbrıs Gazisi Halil Güngör'ü ve yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

Ortaca'da ikamet eden Kore Gazisi İbrahim Tozlu geçtiğimiz günlerde vefat etmişti. Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş ve Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir vefat eden Kore Gazisi İbrahim Tozlu'nun ailesini ziyaret etti. Kaymakam Aktaş ve Başkan Uzundemir ayrıca Kıbrıs Gazisi Halil Güngör'ü ve yaşlı vatandaşları da ziyaret ederek bir araya geldi. Ziyaretlerde vatandaşlar ile sohbet eden Kaymakam Aktaş ve Başkan Uzundemir vatandaşların talep ve önerilerin kısa süre içerisinde imkanlar doğrultusunda yerine getirileceğini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ortaca Kaymakamı ve Belediye Başkanı Gazileri ve Yaşlı Vatandaşları Ziyaret Etti - Son Dakika

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