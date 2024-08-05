Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Çağlayan Şelalesi Projesini Tanıttı

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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Özbirlik mahallesinde bulunan ve bugüne kadar keşfedilmemiş olan Çağlayan Şelalesi Projesini kamuoyuyla paylaştı. Başkan Kaya, Trabzon turizmine önemli bir ivme kazandıracak olan projenin bir yıl içerisinde tamamlanacağını belirterek "Yılda 250-300 bin kişinin bu şelaleyi ziyaret etmesini bekliyoruz" dedi.

Ortahisar ilçesi sınırları içinde yer alan Özbirlik mahallesinde bulunan ve kamuoyunda merakla beklenen Çağlayan Şelalesi Projesinin tanıtım toplantısına Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyt Zorlu, Alparslan Özdemir, Alper Öztürk, ORBEL Genel Müdürü Celal Akaç, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Özbirlik Mahallesi Muhtarı İsmet Yaşar Düğdü, Kozluca Muhtarı Neşat Aydın, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

" Türkiye'deki sayılı şelalelerden bir tanesi"

Başkan Kaya, Ortahisar ilçesinin Özbirlik mahallesinde bulunan ve birçok kişinin varlığından haberdar olmadığı şelaleye ilişkin, "Eminim Trabzon'da Ortahisar'da yaşayan, bütün ömrünü burada geçirmiş insanların 'Burası Trabzon'da mı, Ortahisar'da mı?' diyeceği o yeri ben ilk gördüğümde şaşkınlık yaşadım. Bu cennet köşesini bulmamıza katkı veren Özbirlik Mahallesi muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Trabzon'un birçok vadisini gezdik ama aradığımızı Özbirlik'te Kozluca'da bulduk. Yaklaşık bir aydır bu konu üzerinde çalışıyoruz. Birkaç defa oraya gittik, yerinde incelemeler yaptık. Burada yapmamız gereken bir yol çalışması var. Çünkü araç yolu yok şu anda. Bir kısmına yürüyerek ulaşabiliyorsunuz ki fotoğraflarda siz de göreceksiniz; yürürken bir arkadaşınızın elindeki orakla, bir arkadaşımızın da elindeki mazotlu tırpanla yolu açması ile Çağlayan Şelalemize ulaşmış olduk. Güzergah çok güzel. Vadinin içi inanılmaz güzel, böyle tertemiz dupduru suyun aktığı bir vadiden bahsediyorum. ve şelalemiz arkadaşlar. Şu aylarda bile debisi çok iyi ve özellikle düşü yüksekliği müthiş. Yani iddialı bir şey söyleyeceğim bölgemizde böyle bir şelale yok. Bakın Karadeniz Bölgesi'nde öyle bir şelale yok. Ayrıca belki de Türkiye'deki sayılı şelalelerden bir tanesi. Tabii bugüne gelinceye kadar birçok görüşme de yaptım. Sayın Valime konuyu arz ettim. O da hayretler içinde 'Burası Trabzon'da mı, Ortahisar'da mı?' dedi. Sonra Ticaret Odası Başkanımızla, Trabzon'daki turizm bileşeni bazı arkadaşlarımızla Çağlayan Şelalesi'nin görüntülerini paylaştığımda onlar da inanamadılar. Çok mutlu oldular. Trabzon'a çok değer katacağına, buranın mükemmel bir turizm destinasyonu olacağına inandıklarını ifade ettiler. Yaptığımız hesaplamalara ve öngörümüze göre yıllık burayı 250 bin insanın, en az 250 bin insanın ziyaret etme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Doğayı hiç bozmadan, kuş seslerinin içinde, tertemiz akan bir derenin kenarında, insanlarımızın huzur içinde gezebileceği, eğlenebileceği, fotoğraf çektirebileceği özel bir alan oluşturuyoruz. Tabii bir nostalji değirmen de olacak. Ön tarafta bir gölet oluşturuyoruz, şelalemizden akan sular gölete akıyor ve orada doğayı hiç bozmadan sosyal tesisler, ahşap yürüyüş yolları, seyir terasları yapıyoruz" dedi.

"Şelaleyi yılda en az 250-300 bir turistin ziyaret etmesini bekliyoruz"

Trabzon ekonomisi için turizmin olmazsa olmaz bir konumda bulunduğuna dikkat çeken Başkan Kaya, "Öngörümüz şu; yılda en az 250-300 bin insanın sırf burayı görmek için geleceğini düşünüyoruz. Türkiye'deki diğer şelalelere baktım, Doğu Karadeniz'deki şelalelerin düşü yüksekliği ve debi anlamında hiçbirisi Özbirlik'teki şelalemizden yüksek değil. Hatta Türkiye'deki şelalelerin ziyaretçi sayıların baktım, yılda 500 bin, 800 bin ziyaretçi alabilen şelaleler var. Bunun şehrin ekonomisine katacağı katma değeri düşündüğümüz zaman heyecan duymamak mümkün değil" ifadelerini kullandı. - TRABZON