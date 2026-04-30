Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Belediye Başkanlığı Kurumunun Yıpratılmasından Son Derece Rahatsızım"

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Belediye başkanları arasında ayrım yapılıyor, hukuk o partili-bu partili diye uygulanmaz. Muhalefet belediyeleri olarak kredi olanaklarına ulaşma konusunda da çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu adaletsizliklerden, bu haksızlıklardan ve belediye başkanlığı kurumunun yıpratılmasından son derece rahatsızım" dedi.

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) 2026 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in başkanlığında gerçekleştirildi. Kaya ve Belediye Başkan Yardımcısı Alper Öztürk'ün de katıldığı toplantıda, 2025 yılına ait Faaliyet Raporu ve Kesin Hesap görüşülerek meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi. Toplantıda ayrıca 2026 yılında görev yapacak encümen ve komisyon üyeleri de belirlendi.

Toplantıda söz alan Kaya, muhalefet belediyelerine yönelik operasyonların, belediye başkanlığı kimliği ve itibarına zarar verdiğini söyledi. Bu sürecin ülkeye ve belediye başkanlığının itibarına büyük zararlar verdiğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Belediye başkanlığının itibarına inanılmaz zarar verildi, veriliyor"

"Bizler belediye başkanlarıyız, belediye başkanları şehrin en güvenilir insanlarıdır. O nedenle; belediye başkanlarına şehrin emini denir. Fakat geldiğimiz noktada, şehrin emini tanımına çok zarar veren gelişmeler yaşandığını üzülerek ifade etmek istiyorum. Her sabah uyandığımızda hangi belediyemizde nasıl bir operasyon yapıldı diye televizyonu açıyoruz, güne bu psikolojiyle başlıyoruz. Bu durum sürdürülebilir değildir. Bu şartlarda değil belediye başkanlığı, hiçbir şey yapılmaz. Bundan çok üzüntü duyuyoruz. Sayın Başkan bir raporlamadan bahsetti, bu husus söz konusu raporda mutlaka yer almalıdır. Örneğini vereyim; ben bir belediye başkanıyım dün Ankara'da bir ev kiralamak üzere bir görüşme yaptık. Ev sahibi evi bize verdi, sonrasında belediye başkanı olduğumu öğrendikten sonra, evi vermemek adına benden bir memur kefil, 2 aylık depozito ve bir sürü daha şart öne sürdü. Belediye başkanlığının itibarına inanılmaz zarar verildi, veriliyor. Bu sürecin böyle devam etmesi, ülkeye, belediye başkanlığı makamına, itibarına çok ciddi zarar veriyor. Burada iktidar partisi mensubu belediye başkanı arkadaşlarımız var, bir meclisimiz var. Bu durumun bir rapor haline getirilmesi, bu konuda hakkaniyetli, adaletli davranılması gerekiyor."

Belediye başkanları arasında partileri üzerinden ayrım yapıldığını söyleyen Kaya, bu konuda Türkiye Belediyeler Birliği'nin hibe programlarındaki hakkaniyetli dağıtımları örnek göstererek, şunları söyledi:

"Kredi dağıtımlarında, uygulamalarında, hibelerde bu parti ayrımına artık son verilmesi gerekir"

"Belediye başkanları arasında ayrım yapılıyor, hukuk o partili-bu partili diye uygulanmaz. Hepimiz bu devletin vatandaşıyız, bundan da onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Biz vatandaşımızın desteğiyle belediye başkanı seçildik, beldelerimize, ilçelerimize, şehirlerimize hizmet etme gayretiyle bu zor dönemde mücadele ediyoruz. Ayrıca muhalefet belediyeleri olarak kredi olanaklarına ulaşma konusunda da çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konunun da mutlaka gündeme getirilmesi gerekir. Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe araç alımı törenine katıldım, orada her partiden, her görüşten belediye başkanlarımızın belediyelerine iş makinası verildiğine tanık olduk. Dolayısıyla bu kredi dağıtımlarında, uygulamalarında, hibelerde bu parti ayrımına artık son verilmesi gerekir. DKBB olarak bunları da not alalım. TBMM'de belediyelerle ilgili kanun görüşmeleri yapılıyor, buna ilişkin taleplerimizi, düşüncelerimizi, önerilerimizi oraya iletelim istiyorum. Bu adaletsizliklerden, bu haksızlıklardan ve belediye başkanlığı kurumunun yıpratılmasından son derece rahatsızım. Bunun ivedilikle bitirilmesi ve hepimizin gerçek görevi olan vatandaşa hizmet odaklı çalışması gerekiyor."

Birlik seçimleri gerçekleştirildi

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Başkanlığına, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 1. Başkanvekilliğine Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, 2. Başkanvekilliğine Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem seçildi.

DKBB Encümen Üyeliklerine Kaya, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim ve Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu seçildi.

Katip Üyeliklere Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem ve Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Yedek Katip Üyeliklerine Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük ve Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar seçilirken, Ortahisar Belediye Meclis Üyesi Onur Sungur da birliğin Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildi.

2025 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi

Yapılan seçimlerin ardından 2025 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Birlik Genel Sekreteri Mehmet Şentürk tarafından okunan Faaliyet Raporu, oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporu'nun ardından diğer gündem maddeleri de ayrı ayrı görüşülerek karara bağlandı.