Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya: Bu Salonda Bir Basın Ordusu Görüyorum ve Bununla Gurur Duyuyorum

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü dolayısıyla Trabzon'daki gazetecilerle buluştu. Kaya, "Ortahisar Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaları takip ediyor, vatandaşlarımıza iletiyorsunuz. Eksiklerimiz, yapmak isteyip yapamadıklarımız oluyordur. Bunların bilincindeyiz ancak bazı basın mensupları Ortahisar Belediyesi'ni sırf karalamak üzerine gazetecilik yapıyorlar. Bu anlayış, gazetecilik ahlakıyla bağdaşmıyor. Onuruyla doğru gazetecilik yapan, halkın haber alma hakkına saygı duyan değerli gazeteci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Trabzon basının temsilcilerini Kent Mutfağı'nda ağırladı. Programa, Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Ernul Arslan, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, Ortahisar Gazeteciler Başkanı Cemiyeti Başkanı Hakkı Emiroğlu ve çok sayıda gazeteci katıldı. Kaya, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu salonda bir basın ordusu görüyorum ve bununla gurur duyuyorum. Trabzon, Türkiye'de basın anlamında en güçlü illerden bir tanesi. Bu Cumhuriyetten önce de böyleydi, Cumhuriyet sonrası da böyle devam ediyor. Her alanda bir baskı, kısıtlama kendini hissettiriyor. Ne yazık ki biz de bundan nasibimiz alıyoruz. Ama bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Son dönemde çok köklü gazetelerimiz kapatma durumunda kaldı. Bundan büyük üzüntü duyuyoruz. 10 aydır Ekrem İmamoğlu Başkanımız tutuklu bulunuyor. Yine bu şehrin pırlanta gibi bir evladı Mehmet Murat Çalık ciddi sağlık sorunlarına rağmen tutuklu bulunuyor. Trabzonlu 17 arkadaşımız ipe sapa gelmez nedenlerle hapislerde tutuluyor. Bunu benim vicdanım kabul etmiyor, bu toplumun vicdanının da kabul etmediğini biliyorum. Trabzon basının da bu konu kalemini oynatmasını, haklıya hakkını teslim etmesini, adaletsizliğe sessiz kalmamasını rica ediyorum. Ortahisar Belediyesi olarak yaptığımız çalışmaları takip ediyor, vatandaşlarımıza iletiyorsunuz. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Eksiklerimiz, yapmak isteyip yapamadıklarımız oluyordur. Bunların bilincindeyiz ancak bazı basın mensupları Ortahisar Belediyesi'ni sırf karalamak üzerine gazetecilik yapıyorlar. Bu anlayış, gazetecilik ahlakıyla bağdaşmıyor. Onuruyla doğru gazetecilik yapan, halkın haber alma hakkına saygı duyan değerli gazeteci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."