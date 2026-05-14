Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan Trabzonspor Üzerinden Yapılan Eleştirilere Tepki
Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan Trabzonspor Üzerinden Yapılan Eleştirilere Tepki

14.05.2026 17:28  Güncelleme: 19:36
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Cevdet Bayraktar'ın Trabzonspor üzerinden İBB ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığını belirterek, 'Kupamızı vermeyen siyasi iradenize mesaj yollayın, 2010-2011 şampiyonluk kupasını bu şehre verdirin' dedi.

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Cevdet Bayraktar'ın Trabzonspor üzerinden İBB ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığını öne sürerek, "Trabzonspor'u çok savunuyorsunuz ya o kupamızı vermeyen siyasi iradenize mesaj yollayın, Trabzonspor'un anasının ak sütü gibi helal olan 2010-2011 kupasını bu şehre verdirin" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı toplantılarının son birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yönetiminde gerçekleştirildi.

Başkan Kaya, İmar Komisyonu'ndan gelen maddelerin görüşülmesi sırasında gündem dışı söz alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cevdet Bayraktar'a cevap verdi.

Bayraktar'ın, Trabzonspor üzerinden İBB'yi ve Ekrem İmamoğlu'nu yıpratmak istediğini savunan Kaya, şunları söyledi:

"KUPAMIZI VERMEYEN SİYASİ İRADENİZE MESAJ YOLLAYIN"

"Bu konu tartışıldı ve biz de dilimiz döndüğünce hakikati anlattık. Orada bir yetki gaspı var. Sadece Trabzonspor'dan değil, hangi kurumdan, nereden gelirse gelsin, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, fark etmeksizin, 'İBB Meclisi, imar planı yapma hakkının elinden alınmasına ilkesel olarak itiraz ediyor' dedik. Burada bir ayrım yok. İBB, bu hakkı elinden alındığı için itiraz ediyor. Ben teyit ederek bu bilgiyi paylaştım. Ancak görüyorum ki Trabzonspor üzerinden bizi eleştiriyorlar. Ben Trabzonspor Divan Kurulu Üyesiyim. Trabzonspor üyeliğim, siyasete girdikten sonra başlamadı. Birileri gibi, 'Bunu siyasette kullanırım' düşüncesiyle Trabzonspor üyesi olmadım. Çocukluğumdan beri Trabzonspor sevdalısıyım ve bu yaşımda Divan Kurulu Üyesi olma onurunu yaşamış bir insanım. Ekrem İmamoğlu Başkanımız da aynı şekilde bir Trabzonspor sevdalısıdır. Yöneticilik yapmış ve kulübe her türlü katkıyı vermiştir. Bu mesele üzerinden 'Ekrem Başkanı nasıl yıpratırız' arayışına girildi. Trabzonspor'u çok savunuyorsunuz ya bu kulübün 2010-2011 şampiyonluk kupası, Fenerbahçe'nin müzesindedir. O kupanın neden orada olduğunu da herkes biliyor. O kupamızı vermeyen siyasi iradenize mesaj yollayın, Trabzonspor'un anasının ak sütü gibi helal olan 2010-2011 kupasını bu şehre verdirin. Eğer Trabzonspor'u düşünüyorsanız, bunu yaptırın, bırakın hikaye anlatmayı."

Kaya, Kartal'daki söz konusu araziyi Trabzonspor'a kazandıranın CHP'li Akif Hamzaçebi olduğunu da sözlerine ekledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu da 2025 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı'yla ilgili görüşmeler sırasında söz alarak değerlendirmelerde bulundu. Zorlu, "Daha önce Faaliyet Raporu'nda ve diğer bütçe hesaplarında görmüştük. Faiz giderleri ve borçlanmalar artmış, harcamaların önemli kısmı da yatırımlar yerine rutin ödeme giderlerine ayrılmış. Bütçede 11,7 milyar TL gelir hedeflenmiş ancak 7,2 milyar TL'de kalınmış. Gerçekleşme oranı yüzde 61. Bu da hedeflenen gelirin yüzde 39'unun gerçekleşemediği anlamına geliyor. Bu rakamlar, bütçenin gerçekçi bir şekilde hazırlanmadığını gösteriyor. Gider bütçesine baktığımızda ise 13,7 milyar TL planlanmış ancak gerçekleşen gider 9,5 milyar TL olmuş. Harcama yapılmış ama gelir aynı ölçüde artırılamamış. 2 milyar TL borçlanma hedefi ise 2,150 milyar TL olarak gerçekleşmiş, hedefe yaklaşmış" diye konuştu.

Ulaşım hizmetlerine, bütçenin yüzde 23'üne tekabül eden 2,2 milyar TL harcama yapılmasına rağmen vatandaşın ulaşım kalitesinden memnun olmadığına işaret eden Zorlu, "Fen işlerinde, yol ve yatırım harcamaları yüksek gözükmesine rağmen Trabzon'da altyapı, ulaşım ve trafik sorunu da çözülemedi. Umarım istenilen hedefler gerçekleşir. Olumlu oy vereceğimizi belirtiyor, çalışmayı yapan ekibe teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

