Osman Gürcü'den Kauçuk Tavuk Rekoru - Son Dakika
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Osman Gürcü'den Kauçuk Tavuk Rekoru

Osman Gürcü\'den Kauçuk Tavuk Rekoru

Denizli'de Osman Gürcü, kauçuk tavuk fırlatma rekorunu 35 metreye çıkararak yeni başarı elde etti.

04.10.2024 12:45
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Denizli'de yaşayan Osman Gürcü, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan kauçuk tavuk fırlatma rekorunu, 32 metre 49 santimetreden 35 metreye çıkartarak yeni rekorun sahibi oldu.

Denizli'de yaşayan Osman Gürcü, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan kauçuk tavuk fırlatma rekorunu kırarak kitaba ismini yazdırdı. Kauçuk tavuk fırlatmada 32 metre 49 santim olan rekoru 35 metre iken kıran Gürcü, bu rekoruyla 7'nci defa rekorlar kitabına adını yazdırmış oldu.

Denizli'nin ve Türkiye'nin ismini dünyaya duyurmanın gururunu yaşayan Gürcü, "30 Ağustos tarihinde en uzak mesafeden kauçuk tavuk fırlatma dünya rekorunu denedik. Guinness Rekorlar Kitabı'nda mevcut rekor 32 metre 49 santimdi, biz de 35 metreden kırdık ve sertifikayı almaya hak kazandık. Sertifikamız da basıldı, İngiltere'den geliyor. Denizli'nin ve Türkiye'nin adını dünyaya duyurduk. 33 santimetre boyunda, 150 gram ağırlığında bu tavuğu teknik atışlarla Kredi ve Yurtlar Kurumu sahasında denedik. Bu rekorun kırılmasında emeği geçen Denizli Gençlik ve spor İl Müdürlüğüne ve bu rekorda yardımcı olan asistanlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osman Gürcü'den Kauçuk Tavuk Rekoru - Son Dakika

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