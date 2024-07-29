Osmancık'a atanan Kaymakam Duman şehitliği ziyaret etti - Son Dakika
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Osmancık'a atanan Kaymakam Duman şehitliği ziyaret etti

Osmancık\'a atanan Kaymakam Duman şehitliği ziyaret etti

Osmancık Kaymakamı olarak atanan Furkan Duman, ilçedeki görevine başladı. Duman, göreve başladığı ilk gün şehitliği ziyaret ederek dua etti. Kaymakam Duman, kamu kurumlarının işleyişi ve birimlerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Furkan Duman, daha önce farklı ilçelerde kaymakamlık görevi yapmıştır.

29.07.2024 15:46  Güncelleme: 15:59
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Osmancık Kaymakamı olarak atanan Furkan Duman, ilçedeki görevine başladı. Kaymakam Duman ilk iş olarak şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Van'ın Tuşba Kaymakamlığı'ndan Osmancık'a atanan Furkan Duman, ilçedeki görevine başladı. Duman'ı Hükümet Konağı bahçesinde Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve daire amirleri karşıladı. Kaymakamlık toplantı salonunda daire amirleri ile tanışan Kaymakam Furkan Duman, kamu kurumlarının genel işleyişi, vatandaşa verilen hizmetler ve birimlerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İlk iş olarak şehitliği ziyaret etti

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, göreve başladığı ilk gün Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliği ziyaret etti. İlçe protokolü ile yapılan ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, tüm şehitler dualarla anıldı.

Furkan Duman kimdir?

1982 yılında Siirt ili Eruh ilçesi Bilgili köyünde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1999 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı ve 2003 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu. 2003 yılında aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında yüksek lisansa başladı ve 2006 yılında "Belediyelerde Yönetişim ve Müşteri-Vatandaş Algısı Tartışmaları" konusundaki tezi tamamlayarak mezun oldu.

2007 yılında Maliye Bakanlığı'nın açtığı Vergi Denetmenliği sınavını kazanarak Vergi Denetmen Yardımcısı olarak göreve başladı. 2009 yılında İçişleri Bakanlığı'nın açtığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı ve 2010 yılı Şubat ayında göreve başladı. Çeşitli stajlardan sonra yurt dışı stajı için gittiği İngiltere'de Kamu Yönetimi alanında " Türkiye'de 2000 Sonrası Yerel Yönetimler Alanında Yapılan Yasal Reformların Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Açısından Değerlendirilmesi" konusundaki tezini tamamlayarak ikinci yüksek lisansını yaptı.

Tuşba Kaymakamlığından önce Gaziantep'in Araban ilçesinde Kaymakam Vekilliği, Afyonkarahisar- Kızılören Kaymakamlığı, Isparta- Sütçüler Kaymakamlığı, Şanlıurfa- Hilvan Kaymakamlığı ve Van-Tuşba Kaymakamlığı yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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