 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmancık'ta korkutan yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Osmancık'ta korkutan yangın

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen yangın apartman sakinlerine korkulu anlar yaşatırken, ekipleri de harekete geçirdi. Yangın, Güney Mahallesi Çorum Caddesi'ndeki bir binanın kiler olarak kullanılan asansör boşluğunda çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmancık\'ta korkutan yangın
15.01.2024 - 19:32,  Güncelleme: 19:34
Abone Ol

Osmancık'ta korkutan yangın

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen yangın apartman sakinlerine korkulu anlar yaşatırken, ekipleri de harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre yangın Güney Mahallesi Çorum Caddesi numara 43'deki binada meydana geldi. Apartmanın kiler olarak kullanılan asansör boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangına ilk olarak bina sakinleri müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine Osmancık Belediyesine ait 2 itfaiye, 2 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay sırasında apartmanda bulunan bina sakinleri ise korku içerisinde balkonlara çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çıktığı asansör boşluğunda söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

Maddi hasarla sonuçlanan yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osmancık, İtfaiye, Çorum, Olay, İtfaiye, Güvenlik, Soruşturma, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmancık'ta korkutan yangın - Son Dakika


19:23
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:58
Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39
Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37
İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:46
Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu

Son Dakika
19:23 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:58 Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39 Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37 İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:46 Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç öncesi yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 20:05:43. #1.13#
SON DAKİKA: Osmancık'ta korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement