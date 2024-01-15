Osmancık'ta korkutan yangın

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen yangın apartman sakinlerine korkulu anlar yaşatırken, ekipleri de harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre yangın Güney Mahallesi Çorum Caddesi numara 43'deki binada meydana geldi. Apartmanın kiler olarak kullanılan asansör boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangına ilk olarak bina sakinleri müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine Osmancık Belediyesine ait 2 itfaiye, 2 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay sırasında apartmanda bulunan bina sakinleri ise korku içerisinde balkonlara çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çıktığı asansör boşluğunda söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

Maddi hasarla sonuçlanan yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.