Osmaneli Belediyesi Hal Kantini Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Başladı - Son Dakika
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Osmaneli Belediyesi Hal Kantini Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Başladı

Osmaneli Belediyesi Hal Kantini Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hizmet veren 'Osmaneli Belediyesi Hal Kantini' yeni yerinde faaliyete geçti. Üretici ve tüketiciler için önemli bir nokta olan hal kantini, daha konforlu ve daha iyi bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Tüketici ve üreticiler, bu durumdan memnuniyetlerini dile getirerek Osmaneli Belediyesi'ne teşekkür etti.

30.06.2024 13:03  Güncelleme: 13:06
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hizmet veren 'Osmaneli Belediyesi Hal Kantini' yeni yerinde faaliyete geçti.

Osmaneli'nde üretici ve tüketiciler için bulunan hal kantini artık yeni yerinde hizmet vermeye devam ediyor. Hem üreticilerin, hem de tüketicilerin zaman geçirdiği ve ihtiyaçlarını giderdiği Osmaneli Belediyesi Hal Kantini daha konforlu ve daha iyi bir şekilde hizmet vermek adına yeni yerine taşındı.

Bu durumdan memnun olduğunu belirten tüketici ve üreticiler Osmaneli Belediyesi'ne teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaneli Belediyesi Hal Kantini Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Başladı - Son Dakika

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