Osmaneli Belediyesi Hal Kantini Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Başladı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hizmet veren 'Osmaneli Belediyesi Hal Kantini' yeni yerinde faaliyete geçti.

Osmaneli'nde üretici ve tüketiciler için bulunan hal kantini artık yeni yerinde hizmet vermeye devam ediyor. Hem üreticilerin, hem de tüketicilerin zaman geçirdiği ve ihtiyaçlarını giderdiği Osmaneli Belediyesi Hal Kantini daha konforlu ve daha iyi bir şekilde hizmet vermek adına yeni yerine taşındı.

Bu durumdan memnun olduğunu belirten tüketici ve üreticiler Osmaneli Belediyesi'ne teşekkür etti. - BİLECİK