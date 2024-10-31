Osmaneli Belediyesinde Yaşam Egzersizleri Devam Ediyor

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Osmaneli Belediye bünyesinde çalışan personeller haftada bir gün gelenek haline getirdikleri yaşam egzersizlerine devam ediyor.

Osmaneli Belediyesine bağlı İtfaiye ve Zabıta müdürlüklerinde çalışan personeller her hafta Belediye Başkanı Bekir Torun ve Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya'nın katılımıyla yaşam egzersizleri devam ediyor. Yapılan yaşam egzersizlerine toplantısı ve işi olmadığında katılmayı aksatmayan Belediye Başkanı Bekir Torun, "Her hafta devam edecek etkinliklerle, sağlıklı yaşam teşvik edilecek hem de ekip ruhunu güçlendireceğiz" dedi. - BİLECİK